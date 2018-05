Selv om pladeselskabet lagde pres på gik Lady Gaga totalt død hos Spotify

Da Lady Gaga i slutningen af 2016 efter et par års fravær fra popmusikken ville genstarte sin solokarriere med nummeret ’Perfect Illusion’, kontaktede hendes pladeskab Interscope en svensker ved navn Nick Holmstén.

Og det er der en grund til: Holmstén er en mand med magt. Han er øverste chef for alle playlisterne hos Spotify, og sidste år optrådte han på branchemagasinet Billboards årlige liste over internationale ’Power Players’ – sammen med ’X Factor’-opfinderen Simon Cowell og YouTubes musikchef, Cristophe Muller. Playlisterne hos Spotify former tidens allerstørste hits.

Lady Gaga havde ikke for alvor været afprøvet i streamingverdenen før, og Holmstén var usikker på, hvor hun stod i forhold til Spotifys univers.

»Jeg var i tvivl, men prøvede hende af på playlisten ’Today’s Top Hits’«, siger Nick Holmstén.

Med knap 20 millioner følgere er det en af Spotifys mest indflydelsesrige playlister og et sted, hvor superstjerner hører hjemme.

»Men det, vi frygtede, skete«, siger Holmstén.

Ud fra brugernes data kunne streaminggiganten se, at ’Perfect Illusion’ klarede sig dårligt.

Nummeret gik simpelthen død på Spotify.

Velkommen til den nye verden, Lady Gaga.

En velsmurt svensk musikmaskine

Det er en solrig forårsdag i Stockholm, og Holmstén har åbnet døren ind til Spotifys hovedkvarter for Politiken. Skandalen i Tidal er endnu ikke begyndt at rulle, og jeg er netop blevet vist rundt i det imponerende otte etagers hovedkvarter, der har været deres globale kommandocentral siden december sidste år.

Bygningen ligger i midten af Stockholm, og fra tagterrassen kan man kigge ud over skærgården og ned på det massive Stockholms Slot, hvor den svenske konge har officiel residens. En hel etage er afsat til medarbejdernes fornøjelse. Der er rum fulde af bordtennisborde, playstations, gamle arkadespillemaskiner og virtual reality-briller. Der er en lille koncertsal og i midten et stort indspilningsstudie med state of the art udstyr.

Der er mennesker på alle gangene, men der er ingen musik. Men de godt 1.500 mennesker, der er ansat, er også hovedsageligt beskæftiget med at knuse tal og forstå de ekstreme mængder data, Spotify har om deres brugeres adfærd.

»Ingen har samlet så mange data om deres lyttere som os«, siger Holmstén.

Skiprate, familiarity, completionrate og playlisting. De fremmede begreber fyger gennem luften, når Holmstén skal forklare den moderne musikverden. De er byggesten i Spotifys velsmurte maskine af musik, algoritmer og data. Og de er ord, som pladeselskaber eller musikere forsøger at hægte sig på. I håb om bare en smule opdrift på hitlisterne.

Streamingtjenester som Spotify, Apple Music og Tidal har lavet grundlæggende om på, hvordan vi køber og lytter til musik. Og nu også måden, en sang bryder igennem på. De har ikke kun pillet ved spillereglerne, de har ændret hele spillet.

Hvis du før i tiden sad på et pladeselskab og mente, at du havde et hit på hånden, lagde du en strategi for at få det spillet i radioen. Så meget som muligt. Historien om kurtisering mellem pladeselskaber og radioværter er lang og fuld af søde beskeder, gaver og i USA en del penge.







I dag har alle pr-folk og pladeselskaber blikket rettet mod bestyrerne af Spotifys spillelister. Det er dem, der afgør størrelsen på et hit. I en grad, så de er blevet sammenlignet med den magt, MTV havde i 1980’erne og 1990’erne. Alle 170 millioner brugere hos Spotify kan oprette deres egen playliste. De største musikstjerner som Drake har også deres egen liste. Men det er de playlister, Spotify selv kuraterer, der for alvor flytter tal på bundlinjen og kan transportere en musiker fra ukendt kassedame til verdenstjerne. »En liste som ’Today’s Top Hits’, ’RapCaviar’ eller ’New Music Friday’ bliver bestyret af en lille gruppe af folk. Men den er først og fremmest bygget op omkring data. Sangen skal være god nok. Og når en sang havner på de største playlister, har vi allerede testet den på mindre lister og i alle mulige forskellige sammenhænge. Vores system er meget sofistikeret«, siger Nick Holmstén.

Test, test, test og atter test

Enhver sang, der bliver lagt ind i Spotifys musikbibliotek bliver anset for en test. Hos brugerne. Det er deres engagement i sangen, der afgør dens løbebane hos Spotify. Eller dens værdi, om man vil.

Hvem afspiller den og hvorhenne i verden? Hvor mange springer videre til næste sang inden for 30 sekunder (skiprate), hvor mange gange bliver den afspillet (familarity), hvor mange gange bliver den hørt færdig (completionrate) og skal den testes på en anden playliste (playlisting)?

Nede under de grove træk ligger alle Spotifys data om, hvem lytterne er, om de løber til musik, kun hører de samme genrer (skipraten er forskellige fra genre til genre) eller dyrker særlige stemninger, når de søger musik. Det hele indgår i komplicerede udregninger, men i sidste ende sidder der stadig mennesker som Nick Holmsténs hold af kuratorer og skruer på knapperne.

Og problemet med Lady Gagas ’Perfect Illusion’ var, at den »kom ind med en skiprate, der var det dobbelte af, hvad den burde«, fortæller Nick Holmstén.

»I et forsøg på at bygge familiarity op omkring sangen, flyttede vi den længere ned på listen, hvor presset er mindre brutalt. Vi rykkede den længere og længere ned, og til sidst måtte vi fjerne den«.

Når etablerede streamingkonger som canadiske Drake eller Gilli i Danmark udgiver en ny sang, får de som regel en plads højt i hierarkiet.

Foto: Elvira Pihl/Aftonbladet Starley Hope

Starley Hope Foto: Elvira Pihl/Aftonbladet

Men andre sange er månedsvis undervejs. Som Starley Hopes ’Call On Me’. Den australske sanger udgav singlen i 2016 uden nævneværdig opmærksomhed. Men da landsmanden Ryan Riback remixede den elektroniske puls over det akustiske anslag, skete der noget, kunne magasinet Wired rapportere. Flere lyttede til den dansable ballade, og Spotify gik i gang med at playliste den.

To måneder efter udgivelsen blev den sat på ’New Music Friday’ i Danmark, flere tog den til sig. I september blev den tilføjet til listen ’Pop Rising’, der har 1,2 millioner følgere, endnu flere engagerede sig. Og i oktober kom den på ’Today’s Top Hits’ som et allerede gennemtestet hit. I dag er remixet af ’Call On Me’ afspillet 569 millioner gange.

»Det var det, vi skulle have gjort med Lady Gagas ’Perfect Illusion’. Have testet sangen i mindre grupper af hendes kernefans. Og så ladet den vokse derfra. Hvis sangen altså var god nok. Og måske et par måneder senere sat den på ’Today’s Top Hits’. I stedet endte vi med en negativ stemning omkring sangen«, siger Nick Holmstén.

Data viser ikke hvorfor

Holmstén viser mig nogle datatunge grafer over de største hits i 2018, som Bazzis ’Mine’ og Drakes ’God’s Plan’, og siger:

»Det er sådan her, vi ser en sang. Og taler vi etablerede navne, kan jeg efter tre dage sige, præcis hvor mange streams en sang har et år senere«.

Foto: Chris Pizzello/Invision/AP Drake

Drake Foto: Chris Pizzello/Invision/AP

Dataene fortæller, hvad der er sket og vil ske, men ikke hvorfor. Man kan konstatere, ’God’s Plan’ har været den mest afspillede sang med over dobbelt så mange afspilninger som nr. 2. Skal man sammenligne det med et hit i den gamle analoge verden, taler vi et hit i samme kaliber som Elton Johns ’Candle In The Wind’ eller Whitney Houstons ’I Will Always Love You’.

De to sidstnævnte sange var hængt op på andet end musikken og dermed formet af mere end bare radio-dj’s. Elton John sang til Lady Dianas begravelse, Whitney Houston spillede en hovedrolle i ’The Bodyguard’. På samme måde reagerer sange på Spotify på verden uden for streaming.

»Spotify afspejler verden og skiftende kulturelle trends. For et par år siden havde vi en playliste, der hed ’American Hipster’, nu er hipster-begrebet ikke interessant længere. Og en sang kan få fart, hvis den er med i Super Bowl-halvlegsshowet, i en SNL-optræden eller en Netflix-serie. Som Lord Hurons ’The Night We Met’ fra tv-serien ’13 Reasons Why’. To år efter udgivelsen fik den pludselig fik 800.000 streams på én dag i 2017. Vi tænkte: hvad sker der? Kiggede på dataene, og så havnede den på ’Today’s Top Hits’«.

Hiphop er lyden af streaming

Om lidt flytter Nick Holmstén til New York. For at lede Spotifys playlister derfra.

I Europa er Spotify en gigant på grænsen til monopol. I USA har de konkurrence fra Apple Music. Men 40 pct. af deres indhold på playlisterne kommer fra USA. Ikke mindst fra hiphoppen, der ifølge analysefirmet Nielsens målinger overhalede alle andre genrer i 2017 som den mest populære. Ikke mindst på grund af streaming, der fylder mere end radio hos de yngre generationer.

Foto: Evan Agostini/Invision/AP Cardi B

Cardi B Foto: Evan Agostini/Invision/AP

Da Cardi B sidste år brød hiphoppens mandedominans med hittet ’Bodak Yellow’, var streamingtjenester som Spotify og Apple Music affyringsrampen til toppen af Billboards Hot 100. Sangen udkom 16. juni, og det var takket være sin placering på Apple Musics indflydelsesrige hiphop-playliste ’A-List’, at den en måned senere gik ind på Billboards samlede hitliste. Radioen spillede ikke ’Bodak Yellow’ før efter sommeren. Først 23. september indtog den førstepladsen.

Samme historie fortælles om rapperen Lil Uzi Vert. Bare med Spotifys playliste ’RapCaviar’ som trampolin. Med 9,5 millioner følgere anses ’RapCaviar’ for den mest magtfulde genre-playliste lige nu.

Foto: Evan Agostini/Invision/AP Lil Uzi Vert

Lil Uzi Vert Foto: Evan Agostini/Invision/AP

Ifølge magasinet Vulture tabte Lil Uzi Vert sin telefon til en koncert, da han rullede ud over publikums hænder. På den lå alle hans nyeste indspilninger, og for at komme eventuelle leaks i forkøbet, gav han hurtigt sine tracks tilfældige navne som ’Boring Shit’ og lagde han det hele ude på SoundCloud.

På den ’gør det selv’-tjeneste sværmede hiphop-miljøet omkring sangen ’XO tour Llif3’, og en måned senere blev den lagt på Spotify. Her tog den daværende leder af ’RapCaviar’, Tuma Basa i mod med åbne arme og satte den på ’RapCaviar’. Herefter stak det helt af, og ’XO Tour Llif3’ blev et af årets største hits.

I en forandret amerikansk verden

Nick Holmstén ved godt, at han møder en helt anderledes verden i USA. En verden i forandring, men også en verden, hvor pladeselskaberne er glade for deres gamle drejebog for et få hit og irriterede over radioens svindende magt. Nu vil de have adgang hos Spotify.

»Naturligvis vil vi gerne være på god fod med de store pladeselskaber som Universal, Warner og Sony. De har de mest populære navne, og dem er vores publikum interesseret i«, siger Nick Holmstén.

Men Spotify er noget helt andet end de amerikanske radiostationer:

»Vi vil være et mere demokratisk alternativ, hvor alle sange skal have en chance for at blive et hit. Selv om det er svært, når der bliver tilføjet 20.000 nye sange hver dag«, siger Holmstén og anerkender, at interessen for at få fat i en Spotify-kurator er stor:

»Alle playliste-redaktører og kuratorers e-mail-adresser er jo blevet solgt videre af folk. I dag modtager jeg tusindvis af musik-e-mails om ugen, og folk kontakter mine børn på Instagram. På et niveau, som du slet ikke forestiller dig«.

Alligevel mener Holmstén, at Spotify har de nødvendige regler til at håndtere presset, så det ikke føles som et pres. Dem tager han med sig til USA:

»Vi tager gerne et møde med et pladeselskab, men de må ikke spille musik her. De må kun fortælle om den. Jeg har set, hvordan hypen kan stige i et rum, hvis musikken spiller. Vi vil have informationer. Er det en dansk sanger, vil vi vide det, så vi kan teste det på lytterne de rigtige steder. For eksempel i Danmark. Og så måler vi sangens kvalitet på reaktionerne og går videre med det der fra«.

Tiden vil vise, om procedurerne for at tage mod musik fra pladebranchen er nok. Spotify er en tech-gigant og den absolut største inden for musik. Og ligesom den sociale mediegigant Facebook bygger den en forretning på at samle personlige data ind om sine brugere.

Spørger man til dét ansvar, svarer Holmstén, at det for Spotify handler om at udvikle den bedst mulige brugeroplevelse. Men han ved godt, at etik og troværdig er afgørende i deres fintmaskede system:

»Vi har en lang række alarmklokker, der går i gang, hvis vi fornemmer, at noget er galt. På en måde er vi som en bank. Hver eneste afspilning er penge. Derfor bliver vi nødt til at have en klar politik på det område og værne om vores troværdighed«.

Animation i toppen af artiklen: Liv Packness og Kristian Jensen (originalfoto: AP)