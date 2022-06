Der er sket meget på Dyrskuepladsen i Roskilde siden den første festival i 1971.

Der kom et stort orange telt.

Der blev kloakeret.

Der kom fadøl, dåseøl, drinksrør, iglotelte, pavillioner, togstation, badesø, mobiltelefoner, gourmetmad og så videre.

Men noget har tiden ikke synderligt lavet om på. Måden, vi er sammen derude. Når man kigger billedarkiverne igennem, er det i bund og grund de samme motiver, der er foreviget gennem de seneste fem årtier.

Glade mennesker, der hopper, danser, drikker, fester, lytter, taler, spiser, råber, tisser, griner og på et tidspunkt går ud som et lys. For så blot at gentage det hele dagen efter.

Der er dog alligevel små forskelle, som — når man stiller de umiddelbart ensartede motiver op ved siden af hinanden — fortæller udviklingshistorier i mikroperspektiv.

Om Roskilde og dens mennesker.

Om dengang og nu.

Det er det, vi har forsøgt med denne fotofortælling.

Vi har selvfølgelig lavet 50 parringer for at fejre de 50 år.

God festival.