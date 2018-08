Spotify-venlig skandi-pop og dynamiske produktions-tricks skaber en imponerende debut for danske Clara med efternavnet Toft Simonsen Danske Clara er med sine kun 18 somre et popmusikalsk stortalent, og hun leverer et imponerende debutalbum.

Clara: August Eighteen. Sony Music Men Clara (efternavn: Toft Simonsen) sætter mere end bare et hak i kalenderen. Efter at have ligget lunt på sommerens spillelister med det spændstige Mø-ekko på ’Foolish’ præsenterer Clara sig som et popmusikalsk stortalent inden for Spotify-venlig skandi-pop med ni elektroniske popsange. Der er klare linjer i hendes sangskrivning, dynamiske tricks hentet i hiphop-produktionen og r’n’b-smæld i den forbløffende selvsikre stemme. Det kan indimellem hælde mod det ensidige, når Clara igen (og igen) slipper sine følelser løs i stejle omkvæds-udbrud, men når hun folder teen-vreden og stemmen nuanceret ud på sange som ’What They Say’, er hun et medrivende bekendtskab. En ganske imponerende debut.