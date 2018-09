Anmelder om Radiosymfoniorkestret: »De fik en fint tilrettelagt, men også ret nedtonet koncert med udsigt til pindemadder bag afspærringer på vej ud«

Szymon Nehring gav et virtuost ekstranummer af den legendariske polske klavervirtuos Paderewski, som en overgang var Polens statsminister og udenrigsminister. Orkestret rakte hånden ud mod Norden med uddrag af Griegs musik til ’Peer Gynt’, og selv om de baksede lidt med tekniske vanskeligheder og ikke spillede så farverigt, kom der et pust af elegant Tjajkovskij over tingene.

Orkestrets dirigent, Alexander Liebreich, er på vej til et nyt chefdirigentjob i Prag. Han dirigerede særdeles kompetent, og selv om Nehring med fordel kunne have fundet en mere flamboyant side frem i så stor en sal, er der ingen tvivl om, at den 22-årige pianist står ved begyndelsen af en bemærkelsesværdig karriere.

Også orkestrets ekstranummer var valgt med omhu. Det var en simpel lille vuggevise. Men den polske komponist Andrzej Panufnik havde spundet den lille melodi ind i et sejlende net af sælsomt svimlende kvarttoner, der fik musikken til at gynge mellem virkelighed og drøm.

Ligesom sin ven Lutoslawski døde Panufnik i begyndelsen af 1990’erne. For Panufniks vedkommende efter en dramatisk flugt til Vesten. Sådan sluttede et gæstespil applauderet af inviterede militærfolk, præster, diplomater og civile, der havde købt billet for at opleve polske musikere. De fik en fint tilrettelagt, men også ret nedtonet koncert med udsigt til pindemadder bag afspærringer på vej ud.