Fans blev smidt ud og banket til kaotisk Dua Lipa-koncert i Kina Flere koncertgængere blev med magt fjernet fra et show i Shanghai med den britiske sangerinde, fordi de dansede og viftede med regnbueflag.

Den britiske popstjerne Dua Lipa takker nu sine fans efter sin koncert i onsdags i Kinas største by, Shanghai.

Her kunne hun fra scenen hjælpeløst se til, mens flere publikummer blev hevet væk fra deres pladser af voldsomme sikkerhedsvagter, bare fordi de rejste sig fra sæderne for at danse. Andre blev angiveligt smidt ud, fordi de viftede med regnbueflag. Det skriver The Guardian.

I videoer på Twitter kan man se, hvordan dansende fans på nogle af de forreste rækker bliver trukket væk fra deres pladser af sikkerhedsvagter under voldsomme protester fra de omkringsstående.

Andre videoer viser, hvordan nogle fans bliver slået og sparket, efter de blev smidt ud.

I går eftermiddags tweetede Dua Lipa, at hun var forfærdet over, hvad der skete til showet.

»Jeg vil støtte jer for al jeres kærlighed og tro, og jeg er stolt og taknemmelig over, at I følte jer sikre nok til at vise jeres stolthed frem til mit show. Hvad I gjorde, kræver en stor portion mod. Jeg vil have min musik til at give styrke, håb og sammenhold. Jeg er forfærdet over, hvad der skete, og jeg sender min kærlighed til alle involverede fans. Jeg ville elske at komme tilbage, når muligheden byder sig, og forhåbentlig se et rum fyldt med regnbuer«, skriver 23-årige Dua Lipa.

En video viser, hvordan Dua Lipa, der spillede på Roskilde Festival i sommer, i en pause mellem numrene er tydeligt berørt af, hvad der foregår ude blandt publikum.

»Jeg vil gerne skabe sikre omgivelser, hvor vi kan have sjovt sammen. Jeg vil have os alle til at danse, synge og bare have det godt sammen«, siger hun.

Kårene ændrer sig langsomt for LGBT-folk

Som Politiken skrev om i går, er den kinesiske regering generelt blevet dårligere til at overholde menneskerettighederne de seneste ti år.

Der har dog ifølge Human Rights Watch været en lille fremgang i forhold til LGBT-rettigheder, siden homoseksualitet blev afkriminaliseret i 1997, men der kommer stadig med jævne mellemrum historier frem om seksuelle minoriteters rettigheder i det folkerige land.

I april ville den kinesiske pendant til Twitter, Sina Weibo, sidestille homoseksualitet med pornografi og vold, da tjenesten planlagde at lave oprydningskampagne på sin platform.

Det medførte dog så store protester i Kina, at selv det regerende Kommunistparti via partiavisen Folkets Dagblad sagde, at »det er sund fornuft, at homoseksualitet ikke er en mental sygdom«.