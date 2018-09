No Sex Only Feelings: Han lyder som et knust hjerte, der hamrer amok

No Sex Only Feelings:

1. Sugar: Krankengymnastik

Technofesterne spreder sig fra Ungdomshuset i Nordvest, ud på Refshaleøen, og til Grøntorvet i Valby. Den talentfulde technoproducer Nikolaj Jakobsen har været med til at sætte gang i Københavns technoscene og er nu ude med ep’en ’No Sex Only Feelings’.

Hans techno lyder som et knust hjerte, der hamrer amok. Sammen med navne som Rune Bagge er han manifestationen af systemkritisk og følsom techno, man bør lytte til uden knæbeskyttere og Hövding-hjelm.

2. Julia Holter: I shall love 2

Julia Holter er ude med en hypnotiserende hyldest til forelskelsen, som trækker lytteren ind i en trance. »I am in love, what can I do?«, spørger hun. Konklusionen kommer i omkvædet »I shall love«, og den konklusion bliver blæst ud i en »wall of sound« af kor og blæsere, der leder tankerne hen på Beach Boys-albummet ’Pet Sounds’.

Hvis man har brug for en sang, der skubber følelserne ud over erkendelsens kant, så er Julia Holters sang her et godt skub. Sangen er fra hendes kommende album ’Aviary’, der udkommer 26. oktober.

3. Jaakko Eino Kalevi: People In The Centre Of The City

Finske Jaakko Eino Kalevi udkommer med albummet ’Out Of Touch’ 12. oktober. Hans særprægede disco lyder som jukeboksen i en kold nordisk provinsbodega, blandet med obskur japansk pop.

Kalevi er helt sin egen og lader sin finske dialekt skinne tydeligt i sangene. Hans genistreg er coveret af dancehallstjernen Popcaans ’Everything is nice’, men denne nye single svinger lige så sært og smukt.

4. Lana Del Rey: Venice Bitch

I sidste uge havde jeg Lana Del Reys sang ’Mariners Apartment Complex’ med på listen over ugens bedste sange. Nu har hun sørme overgået den med sin nye næsten ti minutter lange single ’Venice Bitch’, der viser hendes eminente talent for syret og sarkastisk lyrik.

Det tyder på, at den mere underfundige Lana Del Rey giver lyd fra sig på det kommende album ’Norman Fucking Rockwell’, der udkommer næste år.

5. Marissa Nadler: I Can’t Listen to Gene Clark Anymore

Hvis man slet ikke er på bølgelængde med Julia Holters hæsblæsende kærlighedserklæring, så har den nært beslægtede kollega Marissa Nadler udgivet en sang om de sange, vi ikke kan holde ud længere.

Sange, vi har lyttet til med en, vi elskede, og som derfor kun minder os om denne. I dette tilfælde lyder klagesangen »I Can’t Listen to Gene Clark without you anymore anymore«.