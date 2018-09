Barbra Streisand langer ud efter Donald Trump på ny single: Hvordan kan du sove, mens verden er i brand? Den berømte amerikanske sanger har længe været en af præsidentens hårde kritikere.

Der er præcis lige så meget drama og orkester i Barbra Streisands nyeste single som normalt.

Men der er også noget andet. Med sangen 'Don't Lie To Me' leverer den berømte sanger en krads kritik af USA's siddende præsident, Donald Trump.

Hun synger om løgne, om at ændre fakta og om, at alle står til ansvar for deres handlinger.

How can you sleep when the world is burning?,

Everyone answers to someone,

Don't lie to me,

Don't lie to me,

You lie to me

Den siddende præsident er ifølge en opgørelse fra mediet Washington Post kommet med over 5.000 falske eller misvisende udsagn i løbet af sin snart to-årige præsidentperiode.

Angrebet er ikke tydeligt i en grad, hvor Barbra Streisand nævner Donald Trumps navn, men tekstens slet skjulte referencer som »du kan bygge tårne af bronze og guld« sikrer, at ingen overser intentionen om at adressere den tidligere byggeentreprenør.

Chefløgneren

I et tweet, der annoncerede den 76-årige sangerindes nye plade 'Walls' skriver hun, at sangene reflekterer over, hvad der har optaget hende på det seneste.

Thrilled to announce that my new album WALLS is coming out Nov 2nd including a song I co-wrote, “Don’t Lie To Me,” which is out now. This collection of songs reflects what’s been on my mind lately, and I look forward to sharing that with you. #BarbraWalls https://t.co/WXGXXBlchp pic.twitter.com/tmAdIYcBgm — Barbra Streisand (@BarbraStreisand) September 27, 2018

Barbra Streisand har gennem mange år været Hillary Clinton-støtte og har kommenteret, at hun tror, republikanerne svindlede med stemmerne under det amerikanske præsidentvalg i 2016.

»Jeg tror, som jeg troede under Bush (tidligere amerikansk præsident red.), at de fuskede med de stemmemaskiner«, sagde hun i februar til mediet Variety.

I samme interview gjorde hun sin holdning til den siddende præsident i Det Hvide Hus klar.

»Jeg kalder ham chefløgneren, chefkvindehaderen. Han er så vanvittig«, sagde hun.

Men 'Don't Lie To Me' er ifølge mediet The Guardian en af de mest politisk åbenmundede sange i Streisands karriere.