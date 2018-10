Beethoven var ligeglad med sin samtid: Han sprængte musikken i stumper og stykker Den Danske Strygekvartet, en hel verdens darling inden for kammermusik, opfører alle Beethovens strygekvartetter i denne uge.

Det er det, man tit glemmer.

At ved siden af at være stor musik, åndelige brydekampe og gigantiske metafysiske manifestationer, så er musik altså også bare noder.

Den Danske Strygekvartet Beethoven Fra 22. til 27. oktober er der Beethoven-maraton. Den Danske Strygekvartet opfører alle Beethovens 16 stryge­kvartetter i Bygningskulturens Hus i Nyboder, København som en del af DSQ Festival. P2 sender herfra hver af de seks dage, bl.a. podcastserien om Beethovens strygekvartetter af Kristian Leth, om det musikalske og filosofiske univers. Dagligt i P2 kl. 18.10 til 19.00.

Hvad angår Beethovens 16 strygekvartetter, er det godt nok ganske mange noder, så mange, at de tager 9 timer at komme igennem, hvis man stiller uret ved den første og kigger på det igen, når nr. 16 er slut. Musikere er ofte ret lavpraktiske, hvad deres – og Beethovens – kunst angår, og for Den Danske Strygekvartet har den største udfordring ved nu at spille alle Beethovens kvartetter live i løbet af 6 dage og indspille dem på cd været netop dette: tid.

Den Danske Strygekvartet, der for længst har strøget det andet ord i sit oprindelige navn, Den Unge Danske Strygekvartet, har ikke for meget af den, tiden. Jeg har mulighed for enten at skype med kvartettens to violinister eller mødes ansigt til ansigt med dens bratschist og cellist – ikke dem alle fire på samme tid, medmindre jeg rejser til eksotiske lokationer og opsøger dem før en koncert.

I weekenden inden vi mødes, var de på Midtfyn, mandag aften spillede de i Budapest, og på den dag, vi laver interviewet, tirsdag, mødes vi på konditori om morgenen, fordi de er på vej til lufthavnen og London, hvor de samme aften optræder i Wigmore Hall i London, kammermusikkens europæiske mekka.

Radikale manifestationer

Ludwig van Beethoven er sådan en komponist, der kalder på radikale manifestationer. Salig Anne Øland spillede samtlige 32 klaversonater over en sommer i Tivoli, Adam Fischer og Danmarks Underholdningsorkester pønser på at udgive samtlige 9 symfonier, selv har jeg overværet Daniel Barenboim dirigere alle symfonier og ouverturer og selv være solist i de 5 klaverkoncerter på en uge.

»Jeg bryder mig egentlig ikke om at placere komponister på en piedestal ...«, siger Fredrik Schøyen Sjölin, cellist i Den Danske Strygekvartet.

»Det kan komme til at overskygge og tilsløre nogle mere menneskelige og egentlige egenskaber ved musikken. Men vi prøver at gennemføre en stemning, der ikke er alt for hellig med det konkrete rum, vi spiller i, og med den måde, vi går til den på«.

Men bliver det ikke automatisk meget monolitisk, når I siger, at nu spiller I alle kvartetterne? Nærmest som et statement?

»Jo, det er rigtigt nok«, medgiver bratschist Asbjørn Nørgaard. »Ideen om at lave en cyklus med hans musik kom først, da han var blevet meget sakral og eftertrykkeligt sad på sin piedestal. Der er jo nærmest noget religiøst over det. Efter sin død blev Beethoven ophøjet til en slags helgen, men samtidig laver han noget af det mest personlige og mindst institutionelle musik, vi overhovedet har«.

Beethovens tid var en anden. Musikken er skrevet for det private rum, ikke for koncertsale. Det var vennerne, der spillede den. Nogle af dem var særdeles øvede musikere, andre ikke.

»Symfonierne var skrevet for at blive opført for konger og kejsere, men dengang var kvartetter husmusik«, siger Nørgaard. »Og Beethoven tillod sig i sine strygekvartetter et større rum at udtrykke sig personligt og privat, fordi han havde færre ting at tage hensyn til«.

Så tror da fanden, at man i Beethovens samtid anså meget af hans musik for uspillelig, altså simpelthen kropumulig at få styr på rent teknisk.

»For os i vores tid er det en profession at være musiker, og det var det jo ikke for ret mange dengang. De kvartetter, der spillede strygekvartetterne, var ikke fuldtidskvartetter, typisk var førsteviolinen halvtidsviolinist, bratschisten var revisor, og greven spillede cello …«.

»Og så spillede de det måske én gang«, indskyder Fredrik Schøyen Sjölin, »mens vi spiller det hele tiden. Det giver jo i sig selv et perspektiv«.

Uspillelige Beethoven

Ikke at Beethoven bekymrede sig stort om, hvorvidt musikerne fandt ham spillelig eller ej. Om kvartetterne i opus 59 sagde han angiveligt til sit publikum: »De er ikke skrevet til jer, men til eftertiden«.

»Det er et meget kendt citat om en af hans første kvartetter. En af violinisterne sagde: »Det der kan jeg slet ikke, det er umuligt«, hvortil Beethoven sagde: »Jeg er ligeglad med din latterlige violin, jeg skriver musik for eftertiden«.

»Tjajkovskijs violinkoncert var der ikke nogen, der kunne spille i sin tid, men i dag kan enhver bachelorelev. Mange ting bliver skabt, som er lige på kanten af, hvad der kan lade sig gøre, og som en generation senere er let«.

Fredrik Schøyen Sjölin: »Bartok var jo uspillelig for 60-70 år siden!«.

Asbjørn Nørgaard: »Også nogle af de nye frække drenge fra 1970’erne med deres svære rytmer, som førsteårsstuderende spiller i dag. Dengang brugte store ensembler måneder på at dechifrere nodebilledet! Beethoven ville ikke gå på kompromis, bare fordi nogen syntes, det var lidt svært«.

Beethoven skrev altid strygekvartetter, fra de første i 1798 og frem til dødsåret 1827. Han er en af de få komponister, der skrev kvartetter hele livet, modsat symfonier.

»Hvis man laver en symfonisk Beethoven-cyklus, får man ikke hele historien med; der mangler man de sidste kapitler«, siger Asbjørn Nørgaard.