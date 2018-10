Vellykket musikalsk flirten mellem Bennett og Krall: Alder? Skidt og pyt. Man er kun så gammel, som man lyder 92-årige Tony Bennett og 53-årige Diana Krall fletter fingre og stemmebånd på klassisk stilfuldt duetalbum.

Der er ikke overraskende intet som helst overraskende på spil, når Diana Krall og Tony Bennett sætter hinanden stævne for at flette stemmer med afsæt i George og Ira Gershwins uopslidelige sangbog.

Det er klassisk stilfuldhed og koket legesyge fra første til sidste side, og er man til den slags, er det bare med at læne sig tilbage i chaiselongen og labbe det i sig sammen med en knastør martini eller andet passende fluidum.

Tony Bennett, Diana Krall: Love Is Here To Stay. Verve

Det er ikke første gang, Diana Krall og Tony Bennett synger duet, men det er første gang, to af jazzens mest behagelige stemmer har indsunget et helt album sammen. Godt, de nåede det, for selvfølgelig klæder de hinanden som bare pokker.

På trods af rynker på stemmebåndet og slæbende fodtrin lykkes det alligevel at få skidtet til at swinge og charmen til at sætte sig nydeligt igennem

Diana Krall tager ’But Not for Me’ solo og demonstrerer smukkest tænkelig timing i sin sans for pauser og frasering. Det er en ’But Not for Me’ som ikke behøver skamme sig i selskab med Chet Baker og Ella Fitzgerald.

Tony Bennett snupper ’Who Cares’ solo uden at gøre helt samme indtryk, men de resterende sange er duetter, hvor de to duellerer kærligt uden at gøre for meget ud af turtelduevinklen. Der er snarere tale om diskret swingende udveksling af guldrandet coolness på en helt suveræn ’’S Wonderful’. »It’s wonderful/ that you should care for me«, synger de og lyder, som om de mener det.

Klassisk galanteri og respekt for alderen

Tony Bennett er blevet 92 år, og stemmen er naturligvis ikke, hvad den har været. Der er kommet halvfint sandpapir på stemmebåndet og en mindre spændvidde, men grundlæggende er den gamle crooner i forbløffende fin form. Man kan ikke holde en god mand nede, og den gode og ukueligt smilende Tony plopper altid op til overfladen i fineste stil.

Der er det klassiske galanteri og den traditionelle respekt for alderen. De to ting udligner nærmest hinanden på et album, der lander et sted mellem gensidig respekt og ægte varme. Det støvede i Kralls sensuelle stemme og det ru i Bennetts ældede røst passer nok så nydeligt sammen.

Produceren Bill Charlaps trio bakker op med diskretion og skridsikkert tempo. Der bliver slentret, gør der, og det er nu nok en gang et behageligt tempo at bevæge sig i, når de cruiser af sted på ’My One and Only’. Tempoet er dog ved at gå helt i stå i begyndelsen af ’Love is Here to Stay’, men trods rynker på stemmebåndet og slæbende fodtrin lykkes det at få skidtet til at swinge og charmen til at sætte sig nydeligt igennem.

’I Got Rhythm’ kan få pulsen op, men Tony hænger på, så længe lady Diana løber lokkende i forvejen, og trommeslageren Kenny Washington er på stikkerne. Naturligt nok udgør de hurtigere numre en ekstra udfordring, men det er immervæk stadig en – godt nok lettere forpustet – ’Fascinating Rhythm’.

Når man tænker på, hvor langt ud i slæbesporet Frank Sinatra måtte lægge sig til sidst, er det intet mindre end dybt imponerende og opmuntrende at høre, hvor lebendig og smidig Tony Bennett stadig lyder.