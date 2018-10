Ingen prisregn til Danish Music Awards i år: »Jeg synes ikke, at man kan sige, at vi aflyser. Men vi udskyder« Musikselskabernes brancheorganisation, IFPI, vil lave et et nyt koncept fra 2019. Derfor kommer der ingen prisuddeling i år.

Selv om der er uddelt Danish Music Awards, også kaldt DMA, siden 1989, er der ingen musikere eller sangere, der løber med prisen i år. For musikselskabernes brancheorganisation IFPI, der står bag Danmarks ældste og mest prestigefulde musikpriser, dropper prisfesten i år.

Men lover dog at vende tilbage med et nyt koncept for prisuddelingen og prisfesten i 2019.

»Jeg synes ikke, at man kan sige, at vi aflyser. Men vi udskyder det for at vende tilbage med noget nyt næste år - og formentlig tidligere på året. Vi er i fuld sving«, siger Lasse Lindholm, der er direktør for kommunikation og public affairs i IFPI.

Ifølge IFPI er det nødvendigt at gentænke Danish Music Award, så prisen fortsat vil have sin berettigelse også om 5-10 år. Men hvilke konkrete overvejelser IFPI gør sig, vil Lasse Lindholm ikke ud med endnu.

»Vi skal se på, hvordan priserne skal se ud og hvor stærk en liveevent, vi ønsker at have. Det er ikke gratis at lave Danish Music Award, så vi skal også have en grundfinansiering på plads«, siger han.

Danish Music Award har siden 2011 været vist på TV 2 og havde sidste år cirka 500.000 seere. De kunne blandt andet følge, hvordan Gilli blev årets topscorer med tre priser - årets danske udgivelse, årets danske solist og årets danske sangskriver.

Dorte Borregaard, der er underholdningsredaktør på TV 2, siger til BT, at TV 2 overvejer sin rolle i forbindelse med den nye prisuddeling, som IFPI er ved at udvikle til 2019.

»Og så må vi på TV 2 finde ud af, hvordan vores rolle skal være i den forbindelse, når vi når dertil«, siger hun.