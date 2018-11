14-årige Karoline fra Bornholm har udvalgt ugens fem sange: Jeg drømmer mig væk til Seoul og København med disse elektroniske numre

Denne uges ’5 sange du skal høre lige nu’ er udvalgt af mig, Karoline K. Staustrup. Jeg bor på Bornholm, men er flygtet til storbyen for at være i erhvervspraktik på kulturredaktionen i en uge. Ugens sange er med nye kvindelige elektroniske artister, som jeg lytter til, når jeg drømmer mig ud i verden og væk fra provinsen.

1. O Future: Smell You

’Smell You’ kunne lige så godt være en intro i en James Bond-film. Sangens stemning er fyldt med drama og intriger, og lyden er lækker og forførende.



Den Los Angeles-baserede duo O Future består af danske Jens Bjørnkjær og sydafrikanske Kathrine Rymer Mills. Sammen kan de til hver en tid fylde dansegulvet. Kathrine Rymer Mills’ feminine drømmende stemme og de groovy beats og galoperende tunge basrytmer vækker liv i hofterne og rammer hjertet. De siger selv om sangen, at den handler om at flirte og stå på stadiet, hvor man er nødt til at tage det næste skridt, inden det bliver akavet.

Deres nye single giver mig lyst til at kigge op på en skyfri himmel og smile.

2. Kill J: Dead Weight Soldier

Det er som at få et skarpt knivblad i ørerne, når man lytter til Kill J’s nyeste single. Smerten breder sig i kroppen sammen med Julie Aagaards syrlige og lyse stemme og de rumlende hårde beats.

’Dead Weight Soldier’ er det andet nummer på det kommende album ’Superposition’ og handler om at dræbe Kill J’s A&R – altså den person på et pladeselskab, der arbejder allertættest på kunstneren og har indflydelse på det produkt, hun skal levere. Kill J vil ikke lade sig styre af sin A&R’s mening og gør oprør.

Når jeg lytter til denne sang, fremprovokerer den min indre rebel, vækker mig af vinterhiet og bringer den uhyggelige mørke efterårsstemning frem i mine ører.

3. Smerz: Blessed

Dette vil jeg kalde Smerz’ mest episke nummer, som hver gang giver mig gåsehud, fordi jeg bliver høj af den dunkende, opsigtsvækkende og melodiske bas. Jeg forsvinder helt ind i Henriettes lidt fraværende arrogante stemme, som giver følelsen af at være i en storby, hvor al provins er væk, en utopisk drøm. Jeg vil udleve det indre storbybarn, når jeg hører denne sang.

Den norske duo består af Catharina Stoltenberg og Henriette Motzfeldt, ’Blessed’ er fra deres første ep, ’Okey’, og er lige så sprød som knækket på gode chips.

4. Sassy 009: Are You Leaving

Den norske trio Sassy 009 bringer forårsfølelsen frem med denne sang. Solen skinner ned på dig og varmer dit indre op, takket være fløjten, der skaber den eftertænksomme stemning. Musikvideoen med dens visuelle forårsæstetik beskriver i sig selv deres elektroniske knitrende musik rigtig godt.

Sassy 009 har spillet koncerter med duoen Smerz, som de er nært beslægtet med, men de har stadig deres egen måde at lave elektronisk musik på. Mere poppet og sødmefuld – som en smørblomst.

5. Yaeji: Raingurl

Har du nogensinde drømt om at være model og gå catwalk? Så forestil dig, at du skrider ned ad gaden med Kathy Yaeji Lees hviskende koreanske ord og uptempo houserytmer i ørerne.

Yaeji giver dig lige den lille tand selvtillid, du manglede. Ikke blot på ’Raingurl’, men i hele sit opmuntrende og lækre elektroniske musikunivers.

’Raingurl’ giver mig lyst til at tage til sydkoreanske Seoul bare for at se neonskilte i mørket og danse rundt i gaderne, kigge op i en diskokugle for at se den snurre rundt.