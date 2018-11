Ny dansk popbølge: Fine Glindvads støvede, glidende stemme leverer stemningsfuld pop til tiden Når det kommer til at skabe et album, kan en ensartet lyd være mere varieret end skiftende musikalske iscenesættelser.









At der er grøde i dansk popmusik, er Chinah et oplagt eksempel på. Trioen har i løbet af sine første år siden singledebuten i 2015 haft så meget fart på med ep’er og turneer i både ud- og indland, at de allerede er modne til videreudvikling på debutalbummet, ’Anyone’.

Chinah: Anyone. No3/Sony.

Kwamie Liv: Lovers That Come and Go. Kobalt/Awal.

Sammenlignet med tidligere sange som ’Away From Me’ og ’Can’t Remember How It Feels’ er ’Anyone’ er langt mere vovet i lyd og stemning, end man kunne have forventet på baggrund af de første udgivelsers mere traditionelt poppede udtryk. På ’Anyone’ er de umiddelbart medrivende omkvæd nedtonede og delvist druknet i elektroniske lydbølger.

Sanger og sangskriver Fine Glindvad, guitarist Simon Kjær og Simon Andersson med styr på tangenter og det elektroniske kommer med forskellig musikalsk baggrund.

Et nummer som ’Adrenaline’ illustrerer det ved at lyde bevidst sammenstykket.

Her mødes elektroniske metalflader med diskret guitar, mens Fine Glindvads vokal koncentrer sig om at synge sig selv hypnotiseret med adrenalin pulserende i blodet.

Så radikale er Chinah kun i glimt. Det mest af tiden finder det sammenbragte sammen i en mere sømløs symbiose, der kommer til at udgøre albummets ganske distinkte lyd.

Som både er tidstypisk sval, men på ’Anyone’ også stritter ud fra den elektroniske pops hovedstrøm med indre uro.

Et knitrende åbningsnummer, der nærmest er en inkarnation af rastløshed og bekendelse til det rush, der kan findes i lige præcis at strejfe det farlige i begærets flygtige berøring på en ungdommelig grundstemning af tomhed og melankoli.

»Drown me / Cool me / Fuck that, I’m fine«, synger Fine Glindvad og med den støvede pigestemme kredser hun hele tiden om det bevægelige i identiteten. ’Strange Is Better’ med ordene »Strange is better, almost is better« kunne næsten være en identitetspolitisk generations slagsang.

De lange duvende tekster smelter organisk sammen med de næsten slangeagtigt smidige kompositioner, mens de kredser ansigtsløst og kropsnært om forhold, hvor den ene altid ser monstre, mens den anden hører sirener. Som det hedder på ’Monsters’, der ikke er det eneste nummer, hvor man mere end aner et pust fra 80’ernes synthpop.

»It’s so simple«, synger Fine Glindvad på ’Simple’, og det er i virkeligheden albummets signatur, at få nogle ret komplekse musikalske sammensmeltninger til at lyde enkle, næsten simple.

Trods sine mange små sammenstød og gnister er ’Anyone’ et album, som i høj opleves som støbt i ét stykke. Faktisk i en grad, så det lidt monotone personificeret i Fine Glindvads støvede, glidende stemme kommer til at dominere i en grad, så man lige mangler de numre, der mere kompromisløst poppåberåber sig opmærksomheden. Men som stemningsfuld pop til tiden et markant bud.

Måske er der ligefrem en tidstypisk udfordring i forhold til det monotone, når sangere fra en single-generation skal takle albumformatet?

Sange, som kan lyde nok så forskellige lanceret hver for sig som videosingler, lyder pludselig lumsk ensartede, hvis de samles på et album, der ikke er andet end en samling bud på singler. Gode nok hver for sig, men ikke helt nok, når de optræder i flok.

Som tilfældet er på talentfulde Kwamie Livs debutalbum, ’Lovers Come And Go’. Hun har udsendt singler siden 2014 i den duvende udkant af r&b, men fik kontakt til et andet publikum, da hun optrådte i ’Aftenshowet’ med en nøgen udgave af Kim Larsens ’Pianomand’.