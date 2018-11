Hvorfor bliver folk så sure på Henrik Marstal, spørger Ibens

1. Rosalía: Bagdad.

25 årige Rosalía er på rekordtid blevet verdensberømt for sine moderne fortolkninger af den spanske flamencotradition. Jeg fik hende anbefalet af Pablo, som hver dag står og laver den bedste kaffe i Politikens Boghal og udveksler musikanbefalinger med mig. Og jeg er ham evigt taknemlig for at have gennet mig ind i Rosalía Vilas Grammy-nominerede debutalbum ’El Mal Querer’.

Albummet emmer af globaliseret magisk realisme, elektronisk musik, blå mærker og romantik. Der er stor unik skønhed og mystik i hendes stemme. Hun er uden tvivl en kunstner, vi ikke kan komme uden om i år.

2. Sade: The Big Unknown.

Der hersker en kultstemning omkring den smukke britisk-nigerianske sangerinde Sade, som bedst er kendt for saxofonsexede 80’er-hits som ’Smooth Operator’ og det tropiske hit ’The Sweetest Taboo’. Sange, der cementerede hendes status som dronningen af kærlighedens tabuer, luksus, sorg og sex.

Den 59-årige sangerinde har aldrig forladt sin signaturlyd, og nu donerer hun den som soundtrack til Oscar-vindende Steve McQueens kommende film ’Widows’, der har Viola Davis i hovedrollen.

3. Ibens: Hvorfor bliver folk så sure på dig, Henrik?

Vi befinder os i en levebrødsdebattørernes gyldne æra, her i avisen har musiker og debattør Henrik Marstal alle dage delt vandene med sine klummer om køn og kultur. Det er der kommet en sjov sang ud af, som er skrevet af hans band Ibens, der bedst er kendt for sange som ’Jeg savner min blå cykel’ og ’Ølstykke i november’.

Den nye sang handler om Marstals hang til at rende ind i shitstorms, Deadline og misforståelser.

4. William Tyler: Fail Safe.

Guitarhelten William Tyler har førhen været medlem af bands som Lambchop og Silver Jews, men i modsætning til Henrik Marstal har han ikke så meget at sige med ord, Tyler lader sin guitar tale og giver os derved et kærkomment afbræk fra talestrømme med sine instrumentale fortællinger, især med dette fine tænksomme Nik Drake-lignende nummer ’Fail Safe’ fra det kommende album ’Goes West’.

5. Chinah: Obsessed.

Det har været interessant at følge den danske trio og deres vej fra pæn dansk r’n’b til gåsehudsfremkaldende art pop. På deres anmelderroste album ’Anyone’ træder de i karakter med mere særprægede og neurotiske sange om at være besat, mærkelig og monstrøs.

ANYONE ANYONE, an album by CHINAH on Spotify

’Obsessed’ er en af de sange, undertegnede er allermest besat af for tiden. Det er hjemsøgende og avantgardistisk popmusik for mennesker med hang til neglebidning og tvangstanker.