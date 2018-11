»Det er en rimelig dramatisk øvelse«: Dansk spillested vil kun booke kvindelige musikere hele næste år »Vi griber i egen barm«, siger Jeppe Skjold, lederen af spillestedet Forbrændingen i Albertslund. Med beslutningen vil spillestedet ændre en ulige fordeling mellem mænd og kvinder på danske scener.

Hvis du har tænkt dig at høre musik på spillestedet Forbrændingen i Albertslund næste år, er der én ting, der er helt sikker: Det bliver med en kvinde i front.

Folkene bag spillestedet har taget et markant valg for året, der kommer. De vil ændre kønsbalancen på de danske scener. Og det vil de gøre ved kun at booke bands og musikere med en kvindelig forsanger eller en kvindelig såkaldt »tegnende profil«.

»Vi griber i egen barm«, siger Jeppe Skjold, der er kunstnerisk leder for spillestedet.

»Så vi booker et helt år med kvinder. Og det gør vi for at vise, at der er masser af dygtige kvindelige musikere fordelt på mange forskellige genrer og stilarter derude«.

Debatten om for mange mænd og for få kvinder på danske scener er ikke ny. Der er lavet undersøgelser, skrevet artikler og holdt møder om emnet. Sidste år satte Statens Kunstfond sammen med fem musikorganisationer fokus på kønsubalancen og manglen på diversitet i musikbranchen med en ny undersøgelse og et nyt charter.

Og ubalancen findes. Til eksempel spillede 35 bands på den fynske festival Tinderbox i 2016. De bands bestod af 99 mænd og 2 kvinder.

Men sådan bliver det altså ikke på Forbrændingen næste år. Forårssæsonen åbner med en koncert med Anne Dorte Michelsen, og i månederne, hvor lyset vender tilbage, vil publikum kunne opleve navne som Nikoline, Katinka, Mathilde Falck og Marie Frank.

Hvis det var et program med kun mandlige musikere, ville ingen formentlig løfte et øjenbryn. Men så mange kvindelige navne på et musikprogram er usædvanligt, og det er det da også på Forbrændingen, siger Jeppe Skjold.



»Vi ser mænd repræsenteret i langt højere grad end kvinder ude på scenerne, og den ulighed vil vi ændre på«, lyder det fra den kunstneriske leder.

»Og vi begynder med os selv, for vi har selv været for dovne, og det betyder, at der også har været en skævhed mellem mænd og kvinder blandt Forbrændingens optrædende. Vi har kort sagt booket ulige. Og når vi kaster os ud i det her, er det som et bevidsthedsudvidende greb, som vi håber også kan være med til at flytte os selv«.

Er I ikke sat i verden for musikkens skyld – og ikke for at bedrive politik?

»Jo, men vi gør det her for musikkens skyld. Vi ønsker en mangfoldig musikscene, hvor både mænd og kvinder er repræsenteret, fordi vi mener, at diversiteten fordrer en bredere kunst. Og det er vores tro og ønske, at vi kan præsentere lige så høj kvalitet som altid, men bare gøre det med kvinder i centrum«.

Men kvoter er vel et politisk værktøj?

»Ja, det kan du sige. Og jeg har altid syntes, at kvoter var noget rod. Men det er også en måde at gemme sig på eller en undskyldning for ikke at gøre noget. Jeg kan jo se, at hvis vi ikke bruger kvoter, så vil der ske en usynlig kvotering alligevel. For så er det bare mænd, der ender på scenerne. Vi ønsker lighed, fordi vi tror, det vil resultere i bedre kunst og større kreativitet«.

Men er der ikke flere mandlige end kvindelige musikere?

»Jeg vil vove den påstand, at det handler om øjnene, der ser. For os handler det også om, at vi gerne vil præsentere kvindelige rollemodeller, som publikum kan spejle sig i. Det er en rimelig dramatisk øvelse for vores spillested, men forhåbentlig kan det være et lille stenslag, der får tingene til at rykke sig lidt i hele branchen«.

Jeppe Skjold håber, at sæsonens program vil sælge lige så mange billetter som andre sæsoner.