Kim Skotte anmelder: Fans har altid fablet om Neil Youngs akustiske koncerter fra 1976. Nu kan de få lov til at høre dem Akustiske albumudgivelser og akustiske koncerter er blevet en vigtig del af Neil Youngs samlede kunstneriske output. Modellen fandt sin form i 1976.

Tjekker man annalerne, ligner 1976 et mellemår for Neil Young. I 1975 kom både ’Zuma’ og det uafrystelige live-i-studiet album ’Tonight’s the Night’. I 1978 kom den akustiske perle ’Comes a Time’, som året efter blev fulgt af nybruddet ’Rust Never Sleeps’.