Keith Richards fylder 75: »At gå på pension er som at tage livet af sig selv«

Der findes personer, sorry, legender, hvis liv og levned er beskrevet så gennemgribende, at der ikke er noget nyt at tilføje, når de for eksempel fylder år.

Et af de bedste eksempler på det er Keith Richards, der her kort før jul ved faktisk at fylde 75 år beviser, at miraklernes tid ikke er forbi. Og ovenikøbet er i stand til at gøre det med en nyhed fra det liv, som for mange personificerer ikke bare genren, men begrebet rock’n’roll: His Keithness er nemlig holdt op med at drikke.

Efter et ubegribelig langt samliv med flaskens ånd siger guitaristen i Rolling Stones til – nå ja – Rolling Stone Magazine: »Det var på tide at kvitte. Jeg satte proppen i, jeg havde fået nok af det«.

Det vil derfor formentlig være en moden herre i topform, amerikanerne får at se, når de britiske seniorer for måske sidste gang (stadig ifølge Richards selv) tager på turné derovre næste år, hvor et nyt album også skulle dukke op.

Sammen med Mick Jagger er Keith Richards godt i gang med at komponere nye numre, som parret, ’The Glimmer Twins’, omtrent har været det, siden deres manager, Andrew Loog Oldham, i 1964 lukkede dem inde i sit køkken med strenge ordrer om ikke at komme ud, før de havde skrevet en sang sammen, de selv havde skrevet.

Makkerparret kom ud med ’As Tears Go By’. Resten er historie, velkendt historie, som foreløbig har varet 56 år med The Rolling Stones.

»At spille i The Rolling Stones er som at have sit eget land«

Eftersom jeg i hvert fald ikke har noget at tilføje til Keith Richards – ud over kolossale mængder af kærlighed, glæde og respekt samt den kære pligt at høre et album med Stones hver dag – så overlader vi her for resten af linjerne ordet til 75-års fødselaren selv med et par velvalgte citater.

Om stadig at spille koncerter: »Giv mig 50.000 mennesker, og jeg føler mig hjemme. Det gør hele bandet. Som Ronnie (Wood, red.) og jeg ofte siger, inden vi går på: »Lad os komme på scenen og få noget fred og ro««.



Om livet: »For mig er det som et vildt dyr. Man kan bare håbe at være forberedt, når det springer på én«.

Om døden: »Jeg var i 10 år nummer 1 på listen over dem, der mest sandsynligt dør næste år. Jeg blev så skuffet, da jeg droppede ud af den hitliste«.

Om de fysiske forberedelser til en turné: »Jeg står op«.

Om musik: »Musik er en nødvendighed. Efter luft, mad, vand og varme er musik den næste livsnødvendighed«.

Om sangskrivning: »En af de fine ting ved at skrive sange: Det er ikke en intellektuel oplevelse«.

Om Rolling Stones: »At spille i The Rolling Stones er som at have sit eget land. Det er som at være kejser, men uden kejserdømme«.

Om lærdom: »Meget af det vil du virkelig gerne glemme igen«.

Om alder: »Nogle ting bliver bedre med alderen – som mig«.

Om rock: »Rock’n’roll er ikke andet end jazz med en hård rytme«.

Mere om samme: »The rock is easy, but the roll is another thing«.

Om Mick Jaggers ædlere dele: »Marianne Faithfull havde ikke meget sjov med den lille fyr. Jeg ved, at han har et par enorme nosser, men det er ligesom ikke nok«.

Om stoffer: »Jeg har aldrig haft problemer med stoffer. Det er kun politiet, jeg har haft problemer med«.