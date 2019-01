Glemte danske komponister: Den ene sad som kontorchef i Finansministeriet. Den anden tog med professor Glob til Den Arabiske Golf

Koncerten begynder med frossen alvor, inden soloviolinen giver sig til at flytte på sig. Ikke i dialog med de andre musikere, men snarere oven over dem. Riisager skrev koncerten til violintroldmanden Wandy Tworek. På den nye indspilning er det Aarhus Symfoniorkesters koncertmester, violinisten Ian van Rensburg, der spiller solostemmen sikkert og smukt.

Sjostakovitjs musik spøger i baggrunden af en koncert, hvis begavede balancekunst er typisk Riisager, men som også rummer dybder, og sjovt nok var det netop Poul Rovsing Olsen, der som musikanmelder her diagnosticerede en ny udvikling i sin kollegas musik. Væk fra »stigende violinader med bækkenslag for enden« og væk fra den neoklassiske brillans, der er så klar i ’Etudes’. Det er en morsom krølle på halen, man får med, når man læser noterne til indspilningen af albummet med de to solide værker af Knudåge Riisager, der i øvrigt døde i 1974.

Rovsing Olsen og Riisager dyrkede forskellige karrierer. Men de vendte begge ørerne i retning af Frankrig for at dygtiggøre sig og finslibe deres musik. Disse to album er gode udgangspunkter for at lære de to danskere at kende.