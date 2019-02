Ariana Grandes pæne facade krakelerede, da overvågningsvideoen fra kagebutikken dukkede op

Grebet om egen fortælling

Ariana Grande-Butera er årgang 93, og hun var bare 8 år, da hun sang karaoke på et cruiseskib og blev spottet af Gloria Estefan. Stemmen er kun vokset siden. I dag er den imponerende kraftfuld og smidig. Med lethed imiterer Grande sine store divaforbilleder som Whitney Houston og (især) Mariah Carey, hvilket var hørligt på 2013-debuten ’Yours Truly’.

Blå Bog Ariana Grande Amerikansk skuespiller og sanger. Optrådte i Broadway-stykket ’13’ som 15-årig og var siden med i tv-serien ’Victorious’ på børnekanalen Nickelodeon. Debuterede musikalsk med ’Yours Truly’ i 2013. Har med ’Thank U, Next’ udgivet fem album. I 2016 optrådte Grande på magasinet Times liste over de 100 mest indflydelsesrige mennesker i verden.

Med et charmerende og smilende væsen i talkshows og en pletfri opførsel var Ariana Grande den perfekte popstjerne. En sød og sjov rollemodel. Men også lidt for blankpoleret i facaden.

Grande har forsøgt at ryste det pæne lillepige-image af sig med sange som ’Break Free’ og ’Dangerous Woman’, men det var først, da overvågningsvideoen af Ariana Grande i en kagebutik dukkede op hos TMZ, at facaden krakelerede.

Transformationen fra pæn og kontrolleret poppige til et kraftværk af uindskrænket selvstændighed og empowerment kan aflæses i Ariana Grandes musik.

Sangen ’Thank U, Next’ er det klareste eksempel, men også ’Breathin’ fra ’Sweetener’ med bekendelsen om panikangst skiller sig ud. Og den kan især ses i relation til hendes fans på de sociale medier.

Den form for uredigerede og personlige udbrud, som Rihanna var dronning af (før hun blev for optaget af sit forretningsimperium), bliver nu varetaget af Ariana Grande.

Hun nedbryder den afstand, som en Beyoncé aldrig helt får fjernet – uanset hvor mange (gode!) album om sit personlige ægteskabsdrama hun udgiver. Fans får drømme, men ingen distance hos Grande. Efter bruddet med Pete Davidson tweetede hun med sikker fornemmelse for musikaliteten i de sociale medier:

»Remember when I was like hey I have no tears left to cry and the universe was like HAAAAAAAAA bitch U thought«.

Foto: Universal. Der går en lige linje fra Madonna i 1980'erne til Ariana Grande i 2010'erne. Ingen af dem accepterer nedarvede patriarkalske forhindringer, men sætter deres egen dagsorden.

Selvfølgelig er det (også) en del af en kommerciel strategi. Grandes seneste single, ’7 Rings’, blev teaset og nøje bygget op på de sociale medier, hvor hun følges af over 60 mio. på Twitter, 32 mio. på Facebook og 144 mio. på Instagram.

Og det virker. Da ’7 Rings’ udkom 18. januar i år, satte den med 14,9 mio. streams på Spotify rekord for mest afspillede sang i løbet af 24 timer. En tilsvarende rekord satte hun i øvrigt med ’Thank U, Next’ på YouTube. Der var tallet 55 mio. visninger.

Sangen om de syv veninderinge blev siden gransket i popkulturelle think pieces, og en ny kritik rejste sig: Havde Grande været lidt for kreativ og lånt omkvædet fra rapperen 2Chainz? Grandes svar: at udgive et remix af ’7 Rings’ med 2Chainz på. Sådan lukker man den.