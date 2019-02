Ariana Grande giver koncert i Manchester to år efter terrorangreb

For mange er den 22. maj 2017 en dag, man ikke lige glemmer.

Her blev 22 personer dræbt og 59 sårede under en koncert med popikonet Ariana Grande i Manchester Arena, da en selvmordsbombe sprang i arenaens foyer hen mod koncertens afslutning.

Men nu vender popstjernen tilbage til byen som hovednavn ved en stor LGBT-festival i august to år efter angrebet. Koncerten bliver afholdt udendørs på en gammel jernbane, der har plads til 9.000 publikummer. Det skriver BBC.

Da Ariana Grande præsenterede datoerne til sin kommende verdensturne, måtte datoen til Manchester lade vente på sig. Grunden var, at Ariana Grande planlagde »et helt særligt show« til byen.

Og det show bliver altså som en del af Manchester Pride, der hvert år fejrer LGBT+-miljøet i en weekend i august.

manchester babes, i’m so thrilled to be headlining pride. my heart. i cant wait to see u and i love u so so much. — Ariana Grande (@ArianaGrande) 25. februar 2019

Terrorangrebet blev omtalt som et af Storbritanniens værste i mange år, og Ariana Grande har fortalt, at hun har oplevet PTSD-symptomer og har haft svært ved at bearbejde den frygtelige hændelse.

Ariana Grande vendte tilbage til Manchester to uger efter attentatet for at holde støttekoncerten ’One Love’ for ofrenes familier. Her fik hun blandt andre selskab af Katy Perry, Justin Bieber, Coldplay og Liam Gallagher, og over 50.000 mennesker overværede koncerten.

Mark Fletcher, der organiserer LGBT+-festivalen glæder sig over, at popsangeren vender tilbage.

»Hos Manchester Pride Live er vi meget beærede over at kunne byde Ariana velkommen tilbage til vores by for at hylde LGBT+«, lyder det fra ham. Ariana Grande ligger lige nu både nummer 1 og 2 på Storbritanniens hitlister.

Grandes verdensturné begynder i USA i næste måned, og det bliver med øget fokus på sikkerheden. Derfor bliver det kun muligt at medbringe gennemsigtige tasker til koncerten.

Det var en 22-årig mand ved navn Salman Abedi, der bar selvmordsbomben i Manchester Arena. Efterfølgende påtog Islamisk Stat sig skylden for terrorangrebet.