Safri Duo-stifter bliver ny rektor på musikkonservatorie

Kulturminister Mette Bock (LA) har ansat Uffe Savery, der var medstifter af slagtøjsduoen Safri Duo, som ny rektor for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

Det oplyser Kulturministeriet i en pressemeddelelse.

Savery afløser rektor Bertel Krarup, som går på pension og fratræder stillingen den 31. maj. Savery tiltræder stillingen 1. august.

Siden 2010 har den kommende rektor været musikchef for symfoniorkesteret Copenhagen Phil.

Kulturminister Mette Bock forventer, at Uffe Savery vil ’fastholde den høje kvalitet, konservatoriet er kendt for’.

»Med Uffe Savery får Det Kongelige Danske Musikkonservatorium en rektor, der selv har været studerende i huset, og som udøvende musiker har et førstehåndskendskab til den verden, der venter efter studierne«, siger Mette Bock i pressemeddelelsen.

Savery er uddannet i slagtøj, musikpædagogik samt solistklasse fra konservatoriet i 1992. Han har også tidligere undervist på konservatoriet.

Han mener, at Det Kongelige Danske Musikkonservatorium er en vigtig institution, når det gælder uddannelse af fremtidens musikere.

»Konservatoriet har en virkelig spændende og afgørende position i dansk og internationalt musikliv. Som rektor for konservatoriet er det for mig et kald at præge og udvikle musiklivet fra denne position«, siger Uffe Savery i pressemeddelelsen.

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium ligger på Frederiksberg, hvor det deler adresse med Copenhagen Phil.

ritzau