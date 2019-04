Hun bliver kaldt den nye Cobain, men ...: Verdens største teenagefænomen får ikke helt nakkehårene til at rejse sig på nyt album

Billie Eilish er ude med sit længe ventede debutalbum ’When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’. Albummet emmer af underspillet thriller-pop, der i sin helhed lyder for pænt og ensartet.

When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Interscope

Den 17-årige Billie Eilish er et teenageidol, der er i tandbøjle-alderen, og hun har brugt det uglamourøse og nervepirrende tandlægebesøg som et musikalsk kuldegys.

Lyden af et tandlægebor bruges nemlig som et plagsomt musikinstrument i Billie Eilishs største signaturhit, ‘Bury a Friend’, og det er trick som dette, der understreger, hvorfor hun er blevet udråbt til tidens sejeste særling.

Billie Eilish var 13 år, da hun skrev sin gennembrudssingle, ’Ocean Eyes’, som på kort tid er streamet over 194 millioner gange på Spotify. I dag er det primært hendes bror, Finneas O’Connell, der står bag hendes sange og kompositioner. Han er kendt som skuespiller i serier som ’Glee’.

’When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’ er opfølgeren til hendes pænere ep-debut, ’Don’t Smile at Me’ fra 2017. Det er bestemt et udmærket debutalbum, lagret med små underspillede henvisninger til angst, følelsesmæssige bøhmænd og en dyb længsel efter at lege med tændstikker og knive.

På ‘You Should See Me in a Crowd’ er der horrorstemning, skrig og blodstænk på marmorvæggene. Billie Eilish lister sig rundt i sangen som et gerningssted, hun er ved at gøre rent med sin rene klorinstemme.

Langt fra rock’n’roll

Billie Eilish er p.t. verdens største teenagefænomen, og det er der blevet skrevet en milliard artikler om.

Der skrives især om hendes særlige excentriske stemme i moderne pop. Den er både sart og uhyggelig på en og samme tid. Hendes blå hår og foruroligende musikvideoer har gjort hende til et genkendeligt og tydeligt ikon. Men hendes stemme er i sandhed meget lidt excentrisk og minder mig mere om Hollywood-jazzsangerinder som Doris Day.

I februar fik hun noget af et kompliment, da Foo Fighters’ og tidligere Nirvanas trommeslager Dave Grohl i et interview sammenlignede Eilish med afdøde Kurt Cobain:

»Mine døtre er besatte af Billie Eilish. Den forbindelse, hun har til sit publikum, er den samme, Nirvana havde i 1991 ... Folk siger: »Er rock n’ roll død?«. Når jeg ser på nogen som Billie Eilish, er rock’n’roll ikke i nærheden af at være død!«.

På trods af den fine gestus er der intet ved Billie Eilishs musik, der er rock n’roll. Hun har en særlig symbiose med sine fans og vækker noget, som kun ganske få store ikoner vækker: en spejling af tidsånd og ungdom. Og ungdommen i dag hører ikke rock. De vælger mere frit mellem musikalske strømninger. Hvis man leder efter Kurt Cobain, må man tage tidsmaskinen og finde ham i et andet årti.

Det er noget med Billie Eilishs udtale, der i glimt lyder som en 50’er-husmoderlig nynnen, men nedenunder det idylliske i hendes stemme bor følelsen af Ira Levins satiriske thriller ‘The Stepford Wives’ fra 1972. Det kønne er uhyggeligt, og det uhyggelige er også lidt humoristisk.

Det søde og sjove står i vejen for, at man kan mærke hårene rejse sig ved hendes forsøg på at fremkalde uhyggelige stemninger i sin fantasis mørkekammer

