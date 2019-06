Først var hun ikke politisk nok, nu er hun lidt for engageret: Taylor Swift får hård kritik for LGBTQ-stereotyper

FOR ABONNENTER

1Shawn Mendes & Camilla Cabello: Señorita. Hvis du nu gik og undrede dig over, hvilken sang der skal konkurrere med Gillis ’Vai Amor’ om den tvivlsomme ære at blive årets sommerplage, kommer svaret fra Shawn Mendes og Camilla Cabello. Den canadiske hjerteknuser og den cubansk-amerikanske sangfugl har fundet sammen på en fingerknipsende flirt af en varm sommersang. Mit gæt er, at de helt unge, inden sankthansbålet er glødet ud, går og synger til hinanden: »Every touch is ooh la la la/ it’s true la la la«.