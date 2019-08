Store hænder, store ... karrierer: Bachs anatomi kan have givet ham en musikalsk fordel

Det hele ligger i fingrene. Sådan hører man gerne virtuose typer fortælle. Om hvordan deres hænder kan glide ubesværet hen over tangenterne. For den tyske komponist Johann Sebastian Bachs (1685-1750) vedkommende, var der måske noget om snakken.

Ifølge National Geographic er der nemlig tegn på, at Bachs anatomi kan have skabt hans karriere. For han havde unormalt store hænder – endda sammenlignet med mennesker fra dette århundrede, der generelt er større af statur end dem fra Bachs tid.

Johann Sebastian Bachs hånd var 21,59 centimeter lang, og når han spredte sine fingre, var rækkevidden hele 26 centimeter.

Musikeren Andreas Otte, der også er ekspert i anatomi, står bag undersøgelsen af den verdenskendte komponists skelet. Ved at nærstudere billeder af det, historikere vurderer som Bachs skelet, har Otte udregnet komponistens håndstørrelse. Og ud fra de beregninger opdagede Andreas Otte, at Johann Sebastian Bach var i stand til at nå tolv af de hvide tangenter med én hånd. En teknik meget få mestrer i dag, da det kræver en relativt stor rækkevidde med fingrene.

Undersøgelsen kan dog ikke fuldt ud påvise, hvor relevant Bachs håndstørrelse var for hans musikalske karriere, understreger Andreas Otto.

»Det ville være vanhelligelse«, tilføjer forskeren.

Undersøgelsen er udgivet i et tysk videnskabeligt magasin.

Ritzau Scanpix: Bach Archive Leipzig via AP/Ritzau Scanpix Her er Johann Sebastian Bach portrætteret af den tyske maler Elias Gottlob Haussmann. Her er det dog ikke umiddelbart til at fornemme, at Bach tilsyneladende havde nærmest enorme hænder.