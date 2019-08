Lise Cabble synger igen! Danmarks hemmelige hitmager går solo i en alder af 61

FOR ABONNENTER

1 Rosalía: Yo x Ti, Tu x Mi (ft. Ozuna). Den flamencomusik og -kultur, der oprindelig gjorde Rosalía til noget helt særligt – ikke mindst under sommerens udråbstegn af en koncert på Roskilde Festival – er der ikke mange rester tilbage af på hendes seneste aftapning af sydamerikansk urbano pop. Efter at have hittet med J Balvin på ’Con Altura’ har Rosalía på sangen om »dig og mig, mig og dig« fundet sammen med en anden latin-superstjerne, Ozuna. Han krydrer hendes rytmiske dampkoger med sin flabede drengevokal og gør det svært ikke at holde endnu mere af Rosalía. Flamenco eller ej.