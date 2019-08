Politiet er nogle svin: Rapperen A$AP Rocky har ikke noget pænt at sige om politiet i første video siden sin fængsling i Sverige

FOR ABONNENTER

1A$AP Rocky: Babushka Boi. I de første videobilleder, vi får af A$AP Rocky, siden den amerikanske rapper blev dømt for vold efter at have brugt sommeren i et svensk fængsel, er Rocky på flugt i stribet fangedragt. I resten af den Dick Tracy-inspirerede video er han bankrøver, og politiet jagter grise, der bliver pløjet ned med maskingeværer og ender deres dage som pølser. Så har A$AP Rocky vist sagt, hvad han mener om den (volds)sag.