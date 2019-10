Amerikansk rapper anklaget for plagiat – igen

Den populære og anmelderroste rapper og soulsanger Lizzo er blevet beskyldt for at kopiere fra en sang, hun tidligere selv har været med til at lave, uden at betale sangskriverne.

Så er den gal igen for den amerikanske rapper Lizzo, der har taget hitlisterne med storm de seneste år.

Hun er endnu en gang blevet anklaget for plagiat.

Det drejer sig om sangen ’Truth Hurts’, som har ligget nummer 1 på de amerikanske hitlister i seks uger, og hvis intro lyder: »I just took a DNA test, turns out I’m 100% that bitch«.

Ifølge sangskriver og producer Justin Raisen deler introstykket både tekst, melodi og akkorder med en anden Lizzo-sang, ’Healthy’ fra 2017, som han har skrevet sammen med en anden sangskriver.

Justin Raisen har lagt et opslag på Facebook, hvor han sammenligner de to sange.

»Vi er aldrig blevet kontaktet i forhold til at blive krediteret for de dele af ’Healthy’ (melodi, tekst og akkorder), som går igen i ’Truth Hurts’«, skriver Raisen i opslaget.

»Vi har forsøgt at løse problemet de seneste to år, og vi beder kun om 5 procent af sangens royalties hver, men vi er blevet afvist hver gang«.

Efter mislykkede forsøg på at løse problemet privat har Raisen nu valgt at gøre sagen offentlig og fortæller:

»Det sidste, vi har lyst til, er kaste negativt lys på Lizzos fremdrift som kulturel person«.

Lizzo har ikke responderet på anklagerne. The Guardian har af Lizzos pladeselskab fået at vide, at de ikke kommenterer sagen.

Kamp om »100 procent kælling«

Det er ikke første gang, Lizzo er blevet beskyldt for plagiat. Det blev hun også tilbage i 2017, og dengang handlede det også om linjen »I just took a DNA test, turns out I’m 100% that bitch«.

Sangeren Mina Lioness mente, at rettighederne til frasen er hendes, da hun skrev dem i et tweet, før Lizzo brugte dem i sine sange. I et tweet skrev hun direkte til Lizzo:

»Alle tror, at ordene er dine, men i virkeligheden er de mine. Min kreativitet, min intelligens og min humor«.

Lizzo svarede i et tweet, hvor hun påpegede, at hun ikke havde set Mina Lioness’ tweet med tekststykket, og at hun blev inspireret af et meme, hun havde set på Instagram.

Lizzo har i juni i år prøvet at få copyright på frasen ’100 procent kælling’, som hun vil bruge til markedsføring. Lioness har i august givet modsvar på Twitter: »Hvad jeg ikke kan komme mig over, er, hvor kække Lizzo og hendes team er, når de har ignoreret min hele tilstedeværelse«.

Justin Raisen har anerkendt Lioness’ tweet på sin egen instragramkonto, hvor han skriver:

»Hvis produceren Rickey Reed og Lizzos hold beslutter at afslutte sagen med os, vil vi gerne dele noget af udbyttet for inspiration til ’Healthy’ med Mina«.