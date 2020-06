Stalker får polititilhold efter chikane af Billie Eilish

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

I begyndelsen af maj i år over et tidsrum på 48 timer dukkede den samme mand uanmeldt op hele syv gange foran den 18-årige popstjerne Billie Eilishs hjem i Los Angeles.

Her slog manden, den 24-årige amerikaner Prenell Rousseau, sig ned på husets veranda, hvor han blandt andet gav sig til at læse. Indimellem kastede han sig ud i enetaler, og i det hele taget opførte han sig utilregneligt.

»Min far bad ham gentagne gange om at gå, men han nægtede«, fremgår det nu af retsdokumenter, hvor Billie Eilish fortæller om de to tage i maj, hvor chikanen fandt sted. Det skriver The Guardian.

Manden blev anholdt for ulovlig indtrængning og siden sendt tilbage til New York, hvor han bor.

Allerede i maj blev et midlertidigt polititilhold udstedt mod stalkeren , og det tilhold er nu blevet forlænget med tre år. Det betyder, at den 24-årige Rousseau ikke må tage kontakt til Billie Eilish eller hendes forældre, og at han skal holde sig mere end 91 meter (100 yards) fra popstjernen og hendes familie.

Billie Eilish er en af tidens mest succesrige sangere. Hun udgav sit debutalbum, ’When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’, i marts sidste år. Til Grammy-showet i USA i januar var hun som historiens yngste popmusiker nomineret i The Big Four, altså kategorierne årets album, årets sang, årets indspilning og årets nye navn.

Hun vandt i alle kategorier. Lige nu er hun aktuel med titelsangen til James Bond-filmen ’No Time to Die’, der skulle have haft premiere i april, men som på grund af coronanedlukning først kommer i de danske biografer til november.