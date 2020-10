Dansk-tysk sangerinde har begået en kæmpe kærlighedserklæring til alle dem, der kan lide retro med retro på

Det er tid til 80'er-revival igen, og vi skal endda et led længere ud, det er nemlig tid til 80'er-revival-revival. Der er jo krise, og verdensfjerne synthesizere og svulstige keyboards må komme og befri os fra kendsgerningerne og retningslinjerne, der indskrænker og udsætter al morskab på ubestemt tid.

Hvis man savner en flugtrute, tilbyder GRETA sit bud på en god dosis af firsernes lidt for pudrede og eskapistiske new romantic pop. Under pseudonymet GRETA har slesvigske Greta Louise Schenk skabt en drøm af et album med ’Arden Spring’, som bliver mere fængende, jo længere man lytter sig ind i det.

Min første indskydelse, da albummet kastede sine keyboardkaskader imod mig, var: »2006 har ringet«, det var nemlig året, da der gik inflation i store T-shirts med galakser og ulve på, og alverdens såkaldte drømmepopbands bedrev rov på 80'erne med alle mulige drømmende oder til Kate Bush og Roxy Music.