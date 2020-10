»Dine udtalelser er helt tonedøve«: Musikere er i oprør mod formand efter udtalelser om sexisme

Formanden i Dansk Musiker Forbund, Anders Laursen, vender nu på en tallerken og fortryder en udtalelse i et interview søndag med Politiken.

Det skriver han i et Facebook-opslag på Dansk Musiker Forbunds side.

»I et Politiken interview forleden henviste jeg til navngivne kunstnere som eksempel på, at der har været tilfælde i musikhistorien, hvor enkelte pladeselskaber fra tid til anden har presset kvindelige artister til at lade sig markedsføre i en bestemt retning, som ikke nødvendigvis havde noget at gøre med disses musikalske udtryk at gøre«, skriver Anders Laursen: