Gode nyheder: Det er muligt at holde store koncerter med god afstand og udluftning

Redde verden, som han synger om i sit største hit, kan tyske Tim Bendzko næppe, men sangeren fra Berlin har gjort sit til at hjælpe en koncertbranche, der er tvunget i knæ af corona.

I august sang Tim Bendzko nemlig for et særligt publikum i Lepizig sine linjer om, at han desværre ikke har tid til at være sammen med kæresten, fordi situationen er så alvorlig, at han må ud for at redde verden i ’Nur noch kurz die Welt retten’.

Her var knap 2.000 mennesker med en negativ coronatest forsamlet i en arena, hvor der normalt er plads til 12.000. Koncerten blev intenst overvåget af forskere fra det medicinske universitet i den østtyske by Halle, som ville vurdere, om man kan forhindre spredning af smitte.