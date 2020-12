Her er årets bedste internationale albums: Selvfølgelig skulle den bedste plade komme fra en notorisk enegænger

1Fiona Apple: Fetch The Bolt Cutters. Epic/Sony: Selvfølgelig skulle det være den notoriske enegænger Fiona Apple, der lavede årets bedste plade i et skamskudt 2020. Mens hun hamrede løs på potter og pander, vægge og stole hjemme i sit hus, hvor albummet er indspillet, skabte hun sit hovedværk. Det var hendes mest larmende, vittige, besværlige og fantastiske plade til dato. En perfekt uperfekt og gennemført personlig plade.

Jeg gav pladen seks hjerter og skrev: »Albummet er på mange måder en grønspættebog for livet i isolation. »I want you to use it!«, brøler Fiona Apple på åbningsnummeret. »Blast the music! Bang it! Bite it Bruise it!«. Brug de her sange som en rambuk. Som fremkaldervæske. Brug dem som et brækjern til alt det bras, du går og tumler med i den her bizarre tid. På den måde er albummet et smashoplæg til katarsis. »I am the woman who wants you to win«, synger hun. For Fiona Apple har din ryg.«

2The Chicks: Gaslighter. Columbia/Sony: Countrystjernerne i The Chicks smed ’Dixie’-delen af deres navn og udgav deres første plade i 14 år. Og hvilken plade! Et feministisk flammeskrift, der var ude med stavblenderen efter både utro ægtemænd, tumpede præsidenter og klimaforandringer.