Roskilde Festival 2021? Nu kommer arrangørerne med et forslag til, hvordan sommerens festivaler kan afvikles

En samlet festivalbranche efterlyser, at myndighederne udvikler et digitalt coronapas, så tusindvis af mennesker allerede om mindre end et halvt år kan mødes til livekoncerter, fadøl og fællessang igen.

I sidste uge kom det frem, at Sundheds- og Ældreministeriet arbejder på et coronavaccinationspas, der forventes klar i begyndelsen af dette år. Ifølge DR en print selv-løsning på sundhed.dk, der kan bevise, at man har fået vaccinen.

Men sådan et vaccinationspas kan langtfra stå alene, lyder det fra Esben Marcher, sekretariatschef hos brancheorganisationen for festivaler og spillesteder, Dansk Live.

»Lige nu er der tale om et print fra sundhed.dk, der viser, at du er vaccineret. Det kan sagtens ende med at være et af de værktøjer, man kan basere en genåbning af kulturlivet på, men det vil aldrig blive et krav, at man skal fremvise et vaccinepas for at deltage i en koncert eller festival, da der er borgere, der ikke kan få vaccinen af helbredsmæssige årsager«, siger han.

»Ingen har interesse i at ekskludere nogen«.