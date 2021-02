5 hjerter: DR behøver ikke at lede længe, når de skal finde underlægning til næste store nordic noir-satsning

Det er ikke nogen hemmelighed, at den danske scene for fri improvisation og eksperimenterende musik lever i bedste velgående. Den vækster ligefrem for nu at adoptere et udtryk fra Deloitte-håndbogen.

Ja, okay. Måske ikke lige for tiden. Scenerne ligger øde hen pga. I ved hvad. Så hvis man som jeg går og trænger til et musikalsk fix af den uforudsigelige slags, må man altså lede andetsteds.

Som på disse nye plader fra hhv. duoen Kaleiido og keyboardspiller Anders Filipsen. Begge udforsker de den fuldstændig frit improviserede musik, men med forskelligt afsæt, udtryk og mål. For mens den københavnske duo med hjælp udefra og på mange instrumenter lader repeterende melodier flette sammen i kollageprægede lydlandskaber, der svæver forbi, er solisten Filipsen mere interesseret i at undersøge, hvor hans ambiente udviklinger på de mange synthesizere bærer ham hen. Begge steder følger jeg gladelig med.

Med duodebuten ’Voyage’ lukker guitarist Anna Roemer og saxofonist Cecilie Strange fuldstændig op for blændeåbningen, der lader lyset skinne direkte ind i kalejdoskopet, så spejlene og det farvede glas kan danne nye billeder i bevidstheden.