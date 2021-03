Melankolsk band laver trist musik til triste mennesker med lidt humor i behold

Da jeg var 17 år, var det udbredt at brænde cd’er, altså ikke at brænde dem af, men kopiere dem, omdanne dem til mp3-filer og lægge filerne over på brændbare cd’er.

Min gode ven Jakob lavede tro kopier af albumcovers i pap og malede forsiden med farveblyanter. En efterårsdag i 2004 rakte han mig en brændt cd i hjemmemalet pap med det skotske postrock-band Mogwai. Albummet bar den løgnagtige titel ’Happy Songs For Happy People’ og var fyldt med ordløse, triste numre. Guitar og støj susede ind i ørerne og var som balsam for teenagesjælen. Det var i den periode af gymnasietiden, hvor jeg godt kunne finde på at springe nogle af timerne over, lægge mig ned i skolens kælder og lytte til cd’er på min discman, indtil det ringede ud til frikvarter.

Det virker måske kontraintuitivt at pjække på skolens område, men det gav en helt særlig dimension til musikken at ligge i kælderen under de lyse fremtidsudsigter og være fritidsnihilist og ked af at være 17 år.

Nu er Mogwai ude med deres 10. album, ’As The Love Continues’, som meget vel kunne have fået titlen ’Triste sange til triste mennesker’, og jeg lytter med stor fornøjelse til albummet på hjemmekontoret, når jeg pjækker fra hjemmekontoret. Det er en stor eskapistisk pause at lade sig hvirvle ind i synthesizere, guitarer svøbt i rumklang, bas, klaver og trommer. Det lyder, som om Mogwai forlader Jorden og tager til Mars, men stadigvæk er typerne, der har almindelige vindjakker på, uanset hvor de skal hen. Det nye album er udkommet i år, hvor bandet kan fejre 25-års jubilæum. Første nummer, ’To the Bin My Friend, Tonight We Vacate Earth’, lyder som en forlængelse af det forrige, galaktiske album ’ZeroZeroZero’ fra 2020. Især ’Dry Fantasy’ og ’Here We, Here We, Here We Go Forever’ lader synthesizerne herske på en måde, der leder tankerne hen på Liverpools synthpophelte Ladytron.

Mogwai blev dannet i Glasgow i 1995. Skotland har siden 1980’ernes indieepoke med bands som The Pastels, Teenage Fanclub og The Vaselines været et særligt opblomstringssted for indierock og eksperimenterende genrer.