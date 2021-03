Elon Musk har bedt dansk rapper sætte musik til sine visioner. Resultatet er skarpt

Mangemilliardæren og teknologifantasten Elon Musk har sat en lille mikrochip ind i hjernen på en chimpanse. Elon Musk, der også står bag bilfirmaet Tesla, har sendt en raket op på planeten Mars og har i sinde at kolonisere den røde planet med sit SpaceX-rumprogram. Og Musk vil ikke bare have menneskeheden ud i rummet, han vil også helt ind i vores bevidsthed. Han har i sinde at sætte en chip ind i menneskehjernen, så vi for eksempel kan spille computer og høre musik inde i hovedet.

Og nu har Musk sat en dansk rappoet ved navn Benjamin ind i min hjerne.

Musk har inviteret tidligere Benal-forsanger Benjamin Hav til Tesla-hovedkvarteret i Palo Alto for at producere soundtracket til sine store planer. Resultatet er denne tredje soloudgivelse fra Hav, der meget passende har fået titlen ’Tesla’. Hav og 29 andre kunstnere har komponeret musik, som fremover skal spilles i Teslas fabrikker, og som han selv formulerer det »i kantiner i alle de åbne kontorlandskaber og gennem små udvendige højttalere, når raketterne bevæger sig ud gennem verdensrummet«.

Hav har fra første nummer, ’Når vi letter’, direkte kurs mod det ydre rum. Og hele lydbilledet på albummet er futuristisk, minimalistisk og skarpt. ’Den dejligste boy’ og ’Dine øjne siger goddag’ lyder som scientologytechno og elektronisk popmusik med lynhurtig internethastighed.