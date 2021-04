Elegant britisk duo er beviset på, at Joni Mitchells indflydelse på nutidens musik efterhånden trumfer Bob Dylans

Det fjerde album med duoen Snowpoet er ikke mange sekunder om at lade Joni Mitchell tone frem som inspirationskilde. Få øjeblikke senere slutter Björk sig til selskabet, og så har man kridtet banen op for Snowpoets elegante og svale jazzpop.

Selv om Snowpoet heldigvis er meget mere end summen af sine inspirationskilder, er der grund til lige at dvæle ved Joni Mitchell.

Hvor man nok tidligere har haft tendens til at fremhæve Miles Davis og Weather Report som de store brobryggere, står det stadig mere klart, at Joni Mitchell har haft en mindst lige så vigtig rolle som bindeled mellem jazz på den ene side og pop og rock på den anden. Når man taler om historisk indflydelse på nutidens musik med dens mange fremtrædende kvindelige kunstnere, kan man argumentere for, at Joni Mitchells efterhånden overgår Bob Dylans.

Den irske sangerinde Lauren Kinsella vedgår sig gerne arv og gæld, men har siden 2014 sammen med bassisten, komponisten, multiinstrumentalisten og produceren Chris Hyson defineret sit helt eget udtryk i Snowpoet.

At Snowpoet også har tænkt sig at bide skeer med tidens popsange, er ’A Chance To Hear the Rain’ et godt eksempel på. På et rytmisk raffineret bagtæppe med synthtråde tilbage til 70’ernes fusion fremstår Lauren Kinsella stadig mere selvsikker og eventyrlysten i sin fortsat overvejende sarte, vokale fremtoning.