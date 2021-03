5 hjerter: Arcade Fire-medlemmer genopliver gammelt avantgarde-projekt, og det er som ren narko til øregangen

Det begynder med lyden af en spolebåndoptager, der lige skal op i omdrejninger. Sådan set ganske betryggende. Men så skal jeg da ellers love for, at det rene kaos indtræffer.

Violiner vælter ind fra siden med trompeter og synthesizere som bagtrop, mens en insisterende melodi gentages i et uendeligt loop, der utrætteligt skubber musikken fremad. Samtidig brager de rockede trommer afsted for brat at blive afløst af sakralt englekor, da udtrykket skifter. Det her er musik, der både vil overvælde og overraske. Og lykkes med det!

Kakofoniske lydmure af den bærende slags opføres på kryds og tværs gennem huset, men de garvede arkitekter bag – violinist Sarah Neufeld og kontrabassist Richard Reed Parry – har tydeligvis helt styr på plantegningen til det 45 minutter lange værk, der er Bell Orchestres nye album: tre kvarter med fri improvisation over et løst opridset fundament, en slags musikalsk syretrip sammen med den quebeciske gruppes seks medlemmer, hvoraf flere i øvrigt også er en del af den canadiske eksportsucces Arcade Fire.

Det her er ren narko til øregangen, et soundtrack til solodans i stuen, en sonisk fugletungefil til afrunding af flossede nerveender. Så er det op til den enkelte at afgøre, om virkningen skal være opkvikkende eller beroligende, men sikkert er det, at det er umuligt ikke at lade sig påvirke.

Længere værker som dette kan noget ganske særligt. Ved at afkræve sig lytterens opmærksomhed over længere tid må musikerne være på dupperne: De må variere udtrykket, konstant overraske og udfordre, give plads til både det afdæmpede og det udadvendte. De må simpelthen sætte det dynamiske pendul i svingninger, ellers bliver vi hægtet af.