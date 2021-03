Han blev betragtet som en bitter særling i sin samtid. 100 år senere bliver dansk komponist endelig forstået af disse to

For nøjagtig 100 år siden færdiggjorde Rued Langgaard sin 2. sonate for violin og klaver. Musikken er lige så speciel som titlen, ’Den store mester kommer’, med en helt personlig blanding af smuk og enkel, længselsfuld romantik – og sylespidse afsnit, der river lydbilledet i stykker. Sonaten »faldt så godt som til jorden«, som en anmelder dengang skrev, men blev alligevel med sine fire opførelser bizart nok et af Langgaards mest spillede stykker i hans levetid. Problemet var, ifølge anmelderen og hans kolleger, at han ikke havde fundet sig selv, og hvordan skulle publikum så kunne forstå ham?

Duoen med Gunvor Sihm og Berit Johansen Tange er eksperter i Langgaards musik, og i hænderne på de to lyder det, som om Langgaard vidste præcis, hvad han ville. Men at han temmelig sikkert også var meget alene med sine originale ideer.

Gunvor Sihm har tidligere indspillet alle Langgaards otte strygekvartetter, mens Berit Johansen Tange har taget sig af mandens musik for klaver. Nu har de så sammen udsendt tredje og sidste album med Langgaards samlede værker for violin og klaver, og det er som de to første i serien både interessant og velklingende musik.

Hovedsagen denne gang er den store 2. sonate suppleret med den sene 3. sonate, og det er lykkedes for de to musikere at skabe et intimt rum, hvor Langgaards underlige tonefortællinger kan folde sig helt ud. Både som indtagende, charmerende lyrik med en tåre i smilet og som lange forløb af vilde postulater, hårdkogte synspunkter, poetiske kommentarer og sære udråb! Men uanset, hvor sær meningen undervejs kan virke, har man lyst til at blive hængende og få det hele med.

Dengang i 1921 var der ikke plads til den slags. Langgaard havde svært ved at få sin musik spillet og i øvrigt svært ved at få de gode stillinger i musiklivet. Som ’romantisk excentriker’, som Langgaard-kenderen Bendt Viinholt Nielsen præcist betegner mandens position, var han helt forkert i datidens københavnske musikmiljø. Tiden tilhørte Carl Nielsen og hans disciple og deres tanker om nordisk, lys, enkel musik med sangbare melodier. Og ikke krøllet senromantik med under- og overtoner af religiøs mystik.