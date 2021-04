Kim Skotte: Giv Ed Sheeran et gok med pauseknappen, og lyt til ham her i stedet

At et nyt album med David Gray dukker op ud af det blå, burde på en måde være en nyhed, der afstedkom fuldtonede fanfarer, men sådan har det aldrig fungeret for den diskrete britiske sanger og sangskriver med det i al stilfærdighed granvoksne talent.

Gray fik sit overrumplende gennembrud med sit fjerde album, ’White Ladder’, i 1999. Helt typisk for Gray var ’White Ladder’ allerede sendt på gaden på eget selskab uden at gøre væsen af sig. Imidlertid gav et stort pladeselskab albummet en chance mere og medfølgende større eksponering. Hvorpå ’White Ladder’ solgte syv millioner eksemplarer, og ved en opgørelse i 2019 stod som det 10.-bedst solgte album i Storbritannien i det 21. århundrede.

David Gray burde med andre ord være en slags superstjerne, men er nok snarere ham fyren, alt for mange ikke rigtigt kan huske, hvem var. Men hvis man nu siger, at David Gray og hans folktronic-lyd på en måde mere end nogen anden har banet vejen for Ed Sheeran og nutidens andre følsomme supersælgere, kan det måske kaste lidt tiltrængt spotlys på hitlistens mr. Gray.

Det ville i så fald være fuldt fortjent, for det smukt afbalancerede ’Skellig’ er ikke bare album nummer 12 fra David Gray, men noget af ypperste, han har begået. ’Skellig’ er indspillet i løbet af blot en uge med Grays faste musikere og korsangere med diskret-melankolske strygere, akustiske soloinstrumenter og perfekt doserede korarrangementer som understrømme.