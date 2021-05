Bowie spøger i kulissen på den mystiske popstjernes nye album

På coveret til St. Vincents sjette album, ’Daddy’s Home’, ser man hende, Annie Clark, som hun rigtigt hedder, sidde med hvid pels og sort makeup, mens hun kigger femme fatale-agtigt ind i kameraet. Lidt farlig, lidt flirtende og i hvert fald nok ironisk. Sådan er man ikke vant til at se hende – det ligner vel mere noget, Lana Del Rey ville lave – selv om St. Vincent på den anden side også har for vane at dyrke hamskiftet, maskespillet og det kamæleonagtige ved den popstjerne, hun aldrig for alvor er blevet.

I 2012 lavede hun et godt og anmelderrost – St. Vincent er en kritikerdarling – album sammen med David Byrne, der sagde, at han ikke anede, hvem St. Vincent er, selv om de havde turneret sammen i et år. Og sådan kan man også have det med hende som lytter. For nogle er det hemmelighedsfulde stimulerende og fascinerende, mens det for andre kan virke køligt, kalkuleret og lukket. »To tell the truth I lie«, synger hun på det nye albums bedste nummer, ’The Melting Of The Sun’.

Og dette fokus på mennesket i kød og blod bag musikken kunne jo også være helt lige meget, hvis ikke St. Vincent denne gang havde lavet et album, der mere direkte end tidligere flirter med selvbiografien. Noget personligt skal vises frem.

Albummets titel er ’Daddy’s Home’. Hvad betyder det? Er det St. Vincent, der er datteren? Eller er hun måske faktisk daddy’en? Hvorfor ikke? Hun har jo altid spillet roller – fra husmor på ’Strange Mercy’ fra 2011 til kultleder på ’St. Vincent’ fra 2015. Nu er det hende, der styrer narrativet, og det styrer hun alle mulige steder hen.

Men først og fremmest sætter hun det ind i en sprød og teatralsk 70’er-utopi som beskyttende kulisse for den personlige fortælling. En fortælling, der også handler om, at hendes far (i virkeligheden) er kommet ud af fængslet efter at have siddet inde i 10 år for aktiesvindel – så far er også hjemme i bogstavelig forstand. »I signed autographs in the visitation room,« synger hun på titelnummeret.