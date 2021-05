5 hjerter: At høre dette album er som at være gennemblødt og rende ind i en ny ven med en meget stor paraply

Jeg faldt meget tilfældigt over Katy Kirbys debutalbum, ’Cool Dry Place’, en regnvåd eftermiddag, hvor jeg var ude på internettet og fiske efter noget god musik at tude til.

Men i stedet for tudehymner fandt jeg et album, der fik mig til at smile med stor gennemstrømmende taknemlighed og let bævrende læbe. På albummets første sang, ’Eyelids’, tænkte jeg først, at det lød som Nina Persson fra The Cardigans. Men ved nærmere bekendtskab er Kirbys stemme helt sin egen. Katy Kirby kan granske kampen mellem tro og tvivl og give det utilpassede dets egen afklarede toneart. At høre dette album er som at være gennemblødt og rende ind i en ny ven med en meget stor paraply. Især når hun på titelnummeret synger »Can I come over, is it too late? Would you keep me, keep me in a cool, dry place?«.

Men Kirby synger også om livet som en slags natur, vi skal stole på, at vi kender. Hun synger som de ensomme sanges gartner om at drysse med kogler, slå rod og fare vild. Hun synger om venner, der forsvinder, så snart de ankommer, om at være kæreste med en brandmand og om relationer, der skal lappes sammen igen. Hun synger om at falde ned i huller og gå igennem tunneler, om at elske som en mand og elske som en kvinde, hun er både abstrakt og konkret og derfor dejlig let at dagdrømme til. Især i første vers i sangen ’Portals’, når hun synger om at være et i alternativt univers i discount-undertøj.

Katy Kirbys musik befinder sig et rummeligt sted midt imellem country og folkrock. Hun er ikke rigtig cool. Hun er noget særligt: en stemning. Ligesom Suzanne Vega er en stemning, og ligesom Tracy Chapman er en stemning. Katy Kirby er født og opvokset i en evangelisk familie i en lille tryg landsby i Texas, afskærmet fra alt det, man kan skære sig på af farlig rock’n’roll og fristelser. Hendes album kredser om at lede efter sine egne overbevisninger og snuble sig fremad, som hun gør i sangen ’Traffic.’