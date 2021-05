Hun bekender sit begærs liderlige kulør. Og alle sangene handler om piger, piger og piger

Marie Ulven Ringheim er født i 1999 i den norske by Horten i Oslofjorden, men under musiker-aliasset girl in red er hun på rekordtid gået hen og er blevet et verdenskendt ungdomsidol og queerforbillede for især unge kvinder og outsiderteenagere.

Girl in red udstråler en sær blanding af trodsighed og sårbarhed, som også skinner igennem i hendes sange, der handler om de følelser, man helst ikke må have. Sangene kredser om afstandsforelskelserne, afvisningerne, ensomheden og begæret, der banker i et kronisk knust hjerte. Og alle sangene handler om piger, piger og piger. I 2018 gjorde hun sig bemærket med sange som ’i wanna be your girlfriend’, ’we fell in love in october’ og ’girls’. Hun blev nomineret til en norsk Grammy, og medier som Paper og The New York Times var begejstrede for hendes potentiale.

Med det lange hår og det det slaskede tøj minder Marie Ulven om alternative sangerinder som Edie Brickell, der huserede i henslængte ’tag mig som jeg er-sange’ i 1990’erne. Der er et strejf af grunge og næsvished i girl in red’s udstråling, men hendes musik er emotionel og nøgen alternativ rock med elementer af skæv døsig dagdrømmerpop i stil med bands som Best Coast, men skræddersyet til et nyt årti med nye jordnære popstjerner.

Girl in red er beslægtet med Billie Eilish, hun er ej en tvilling, nærmere en symbiotisk kusine. De er begge i øjenhøjde med den identitetsundersøgende tid, vi befinder os i. Og de tør begge rapportere fra tidsånden med stor følelsesmæssig risikovillighed. De deler ud af sorger og mørke og bliver derved et lys i teenageværelserne og et morsesystem for unge eksistenser. Men der er dog et ret markant overlap imellem de to fænomenale sangerinder. Billie Eilishs bror og lydarkitekt, Finneas O’Connell, har haft en finger med i spillet på girl in red’s aggressive debutalbum, ‘if i could make it go quiet’. Albummet indledes med gifthymnen ’seretonin’, der maler en stemme frem, der vrider sig i afmagt og kemisk ubalance i hjernen.

De giftige hævngerrige følelser er meget prominente fra første sang, ’seretonin’, der lader giften sive ned gennem resten af albummet i sange som ’hornylovesickmess’, ’you stupid bitch’, ’i’ll call you mine’ og ’did you come’ som i: Fik du en orgasme?