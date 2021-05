5 hjerter: Han var Bachs søn og endte som forbillede for Mozart. Nu hives han op af musikhistoriens mellemrum

Barokken, klassikken, romantikken – hver æra havde sine store helte. Var komponister uheldige at falde mellem de faste historiske kategorier, kunne eftertiden hurtigt glemme dem. Så blev de bifigurer i den store fortælling. Men sådan er det ikke mere. I dag finder specialister som violinisten Amandine Beyer og hendes lille ensemble Gli Incogniti komponisterne fra mellemrummene frem igen og viser, at der gemmer sig vilde og helt anderledes musikalske oplevelser, som ikke skal gemmes eller glemmes.

Det nye album med hele syv små koncerter for strygeinstrumenter af Carl Philipp Emanuel Bach (med den berømte far Johann Sebastian) er en kindhest af en lytteoplevelse og en torn i øjet på dem, der godt kan lide at få musikhistorien til at passe med perioder, stemninger og stilarter, for her er der alt muligt på spil.