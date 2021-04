Stjernesopranen synger vildt godt. Gid de mange Wagner-fans dog ville tie stille

Hun kan vælge at lade som ingenting, den norske stjernesopran Lise Davidsen. Siden hun brød igennem og vandt et par af de store sangerkonkurrencer i 2015, er karrieren gået mod større og større scener, mens hun bliver spået en tilværelse som arvtager til den legendariske Wagner-sanger og landsmand Kirsten Flagstad.

Anmeldelser af koncerter og album kredser derfor ofte om, hvornår hendes stemme er moden til en af de tunge roller, der kræver enorm tyngde og udholdenhed, i ’Tristan og Isolde’ eller ’Nibelungens Ring’, der for mange stærkt dedikerede Wagner-fans står som overgangsritualer, som afslører, om man er en ægte Wagner-stjerne eller ej.

Det er et stort pres for en ung sanger, men hun tager det roligt, og i forbindelse med sit nye album, der er en skøn blanding af arier og lieder fra hele det 19. århundrede, prøver hun i pressematerialet at komme spekulationerne i møde:

»Det er ikke, fordi jeg ikke vil synge de roller, og jeg vil faktisk gerne synge Isolde eller Brünnhilde, men jeg vil gerne have mulighed for at nyde dem i mange år og ikke forkorte min karriere med de rigtig tunge partier for tidligt. Og jeg er simpelthen ikke enig i, at den ’gigantiske historie’ altid er den bedste«.

Den sidste sætning er helt rigtig – bedømt ud fra timen med tysk og italiensk musik på det nye album. Hovedsagen er Richard Wagners korte sange, de fem ’Wesendonck-Lieder’ i orkesterversioner, som komponisten skrev til sanselige melankolske digte af Mathilde Wesendonck, som han måske, måske ikke havde en affære med i slutningen af 1850’erne. Og hvor to af sangene, ’I drivhuset’ og ’Drømme’, er forstudier til ’Tristan og Isolde’.