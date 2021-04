5 hjerter: Beethovens symfoni sitrer af dramatisk nerve

Den græske dirigent Teodor Currentzis, der opbyggede sin musikalske karriere gennem 15 år i Rusland med sit eget orkester, MusikAeterna, forstår Beethovens 7. symfoni som en genspejling af klassisk arkitektur. Som rette linjer, symmetri, ensartede byggesten og lange forløb af kridhvide søjler – med fokus på rytmiske mønstre, præcision og puls.

Den japanske pianist Momo Kodama fortolker Mozart og hans 23. klaverkoncert helt modsat. Den præsenterer hun og kammerorkestret fra den japanske provinsby Mito på et nyt album sammen med et japansk søsterværk til Mozarts klassiker af komponisten Toishi Hosokawa – og det bliver en vandretur i et klangligt landskab, hvor der er alverdens tid til at mærke lydenes kvaliteter og være i musikkens forskellige udtryk, mens de skifter.

Både Beethovens 7. symfoni og Mozarts 23. klaverkoncert hører til de mest spillede klassiske værker. Begge karakteriseret af høj puls og enkel, rytmisk jubel – og begge har langsomme andensatser, der er så poetiske og melodisk fantastiske, at man både begejstres og græder over deres melankolske åndfuldhed.