Forsanger fra Fede Finn og Funny Boyz er død

Den danske musiker Jørn Rosenville, der frem til 2009 var forsanger i Fede Finn & Funny Boyz, er død i en alder af 72 år.

Det oplyser hans familie i et opslag på Facebook, skriver Ekstra Bladet.

»Jørn Rosenville. Elskede ægtemand, far, morfar, farfar og svigerfar er sovet stille ind lørdag aften«, skriver familien i opslaget.

Sammen med Fede Finn & Funny Boyz har Jørn Rosenville været med til at lave numre som ’Kærligheden brænder’ og ’LingeRita’.

Efter at have taget afsked med Fede Finn & Funny Boyz i 2009 drog han til USA for at forfølge en solokarriere. Det blev efterfølgende til flere albums.

I sin karriere nåede Jørn Rosenville også at skrive tekst og musik til to revyer, og han komponerede børnemusik gennem en årrække, skriver Ekstra Bladet.

RItzau