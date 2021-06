Hvad bliver årets sommerhit?: Her er kandidaterne

1Artigeardit x Kesi: ’Er her’

Timingen ser ud til at være perfekt og associationen til Santanas solvarme guitar den helt rigtige ingrediens i et sommerhit.

Rapperne Artigeardit og Kesi har på blot et par uger lagt så godt fra land med deres sprøde vibes, at de allerede ligner en favorit til at levere sangen, du elsker nu, er træt af i august og vil mindes med længsel om et par år som lyden af sommeren 2021.