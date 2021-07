En ægte pioner fylder 50 år: Hun satte kvinder fri i hiphop og banede vejen for nutidens store popstjerner

Missy Elliott frigjorde kvinders rolle i hiphop og forandrede musikvideoen for altid. Hvad der begyndte med flugten fra en voldelig far banede vej for musikalske eksperimenter, en ny lyd, en kæmpe kommerciel succes og en helt egen fortælling. I anledning af hendes 50-års fødselsdag, tegner Simon Lund et portræt.