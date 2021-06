Smukfest er aflyst, nu kommer Småfest i stedet

Det blev endnu et amputeret festivalår. Men til de festivalhungrende er der alligevel lidt at komme efter.

I øjeblikket afholder Roskilde Festival sine endagsfestivaler ’Summer Days’, og nu vil festivalen, der engang kaldte sig Danmarks smukkeste festival, men nu blot Smukfest, gøre kunsten efter.

Festivalen i Skanderborg har nemlig lanceret sin minifestival ’Småfest’, som løber af stablen den 30. juli til den 7. august, hvor blandt andre Suspekt, Jung, Aqua og Dizzy Mizz Lizzy spiller.

Småfest bliver opdelt i fem endagsarrangementer af 1.000 gæster, og under corona-omstændighederne er Søren Eskildsen, talsmand for Smukfest, meget begejstret for mini-festivalen.

»Vi er ovenud tilfredse med de her endags-festivaler. Vi har kanaliseret alt den energi, vi har ind i det, så det kan blive det mest fantastiske arrangement, som vi overhovedet kan få til at lykkes under de omstændigheder, vi er i«, siger Søren Eskildsen.

Småfest Program Fredag 30/7: Jung, Scarlet Pleasure, Lord Siva, Fyr & Flamme Lørdag 31/7: Suspekt, D-A-D, Phlake, Andreas Odbjerg, Dopha Torsdag 5/8: Stand-up for Skanderborg: Mick Øgendahl, Jan Hellesøe, Lars Hjortshøj, Viktor Lander, Mikkel Klint Thorius, Ane Høgsberg, Eva Jin, Mark Lefevre, Brian Lykke, Kasper Gross, Christian Fuhlendorf. Mads & A-holdet. Musik: Annika Aakjær, The Powls, 90’er-fest. Fredag 6/8: Dizzy Mizz Lizzy, Carpark North, Sanne Salomonsen feat. Electric Guitars, Lis Sørensen Lørdag 7/8: Aqua, Folkeklubben, Clara, Hugo Helmig, Drew Sycamore Vis mere

Den lille festival kommer til at ligge i Skanderborg, men dog bliver bøgescenen skiftet ud med Skovlunden; en plads hvor der på et coronafrit Smukfest-år er fyldt med telte, ølbowling, soundbokse og tomme øldåser, da det normalt bliver brugt som campingområde.

Men i år bliver der ikke overnatning på festivalen, så man må pakke soveposen, dåseleverpostejen og gummistøvlerne væk endnu et år.

Billetsalget starter 30. juni. Læs mere om festivalen og hvilke kunstnere der spiller her.

Fællesskabet frem for kvantitet

Programmet er godt fyldt med underholdning, fadøl, fællesskab og musik. Og spørger man Søren Eskildsen, vil festivalen føles velkendt.

»Fællesskabet, vi skaber, er kun på tusind personer per dag, hvilket er væsentligt færre end Smukfest, men selve stemningen og en plads, der emmer af fest og fællesskab, vil blive, som man kender den«, siger Søren Eskildsen.

»Men det bliver naturligvis mere intimt, så vi er overbeviste om, at de mennesker, der kommer, vil opleve nogle koncerter og et fællesskab, som bærer præg af det nære. Men slut med at være sammen hver for sig – nu skal vi være sammen-sammen. Vi ville ønske, at vi kunne holde en fest for alle sammen, men vi må vente til Smukfest 2022«.

Forsamlingsforbuddet er i øjeblikket på 5.000, hvor publikum skal være inddelt i sektioner på 1.000. Derfor kunne Småfest i princippet byde 5.000 til fest i skoven, men det ville gå på kompromis med fællesskabet, fortæller talsmanden.

»Med den oplevelse vi gerne vil skabe for vores gæster, vil vi ikke opdele dem. Vi vil gerne lave et arrangement, der udstråler så meget fællesskab som muligt. Vi har været adskilt utrolig længe ude i samfundet, nu skal vi være sammen uden opdeling. Hegn og opdeling klinger ikke med fællesskab«, siger Søren Eskildsen

Kunne I tænke jer at lave noget for et større publikum?

»Uden tvivl, men det skal ikke være på kompromis med det, vi betragter som fællesskab og en unik oplevelse i de smukke rammer, vi har«.