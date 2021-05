Stor dansk festival giver spydigt modsvar til kulturministeren, der gerne ville vide, hvad de mon gik og »puslede med«

Restriktioner, aflysninger og frustrationer.

Det har været historien for landets store musikfestivaler, efter at regeringens retningslinjer for sommeren har fået flere til at kaste håndklædet i ringen.

Og nu har en kommentar fra kulturministren tilsyneladende fået frustrationerne til at koge over hos Smukfest i Skanderborg.

I fredags skrev kulturminister Joy Mogensen (S) en opdatering på Facebook, hvor hun beskrev aflysningerne som »en stor sorg«, men at hun var »meganysgerrig på, hvilke alternative idéer der bliver puslet med fra de store gode festivalorganisationer«.

Og hvad der bliver »puslet med«, det har Smukfest et meget konkret bud på

I et åbent brev til kulturministeren, som har fået mere end 5.000 likes på Facebook, har festivalen fremlagt 10 ting, som frustrerer dem, og det handler om meget mere end at finde på alternativer til den festival, som er aflyst.

»Lige nu er alternativer bare én ud af mange ting, som vi pusler med. Hvad de er, tænker vi ikke kun kulturministeren, men I som samlet hold nok er nysgerrige på«, står der i brevet.

Festivalens frustrationer går blandt andet på de stramme publikumsregler, at man ikke vil bruge coronapasset som sikkerhedsgaranti på et tidspunkt, hvor en større del af danskerne er vaccineret, og at der endnu ikke er kommet klarhed om den arrangørordning, der skal garantere kompensation til festivalerne og deres leverandører.

Smukfest skriver også, at restriktionerne omkring udendørs koncerter er blevet så stramme, at de alternative scenarier, som man har forberedt, ikke kan lade sig gøre.

»Kære politikere, vi har brug for at forstå, hvad der ligger bag jeres tidlige beslutning. Det er 21 måneder siden, vi afviklede festival, og vi skal nu vente yderligere 15 måneder. Det er vi pisse kede af! Vi har brug for, at vi sammen sigter efter og tror på, at det, der kan lade sig gøre, skal kunne lade sig gøre, så snart det er muligt«, slutter brevet.

Ingen kommentarer

Kulturminister Joy Mogensen har til Politiken ikke ønsket at udtale sig om brevet eller at kommentere Smukfests kritikpunkter.

Heller ikke Smukfest har haft lyst til at stille op til interview, men i et skriftligt svar på spørgsmålet om, hvorfor de skrev brevet, siger talsmand Søren Eskildsen:

»Kritikken i brevet er ikke ny for hverken offentligheden eller beslutningstagerne – nu står den bare samlet. Den politiske håndtering af dette års festivaler har slet ikke været optimal, og det er tydeligt at mærke, at vi ikke står alene med den frustration«.

Til TV 2 Østjylland siger Søren Eskildsen, at man ikke er bekymret for festivalens fremtid.

»Vi stabler en fantastisk festival på benene næste år, det er jeg sikker på«, siger Søren Eskildsen.